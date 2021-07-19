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GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş istemişti, Fenerbahçe'yi duyurdular! Gökhan Gönül gitti, Malili geliyor... Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 19.07.2021 - 08:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş istemişti, Fenerbahçe'yi duyurdular! Gökhan Gönül gitti, Malili geliyor... Transfer Haberleri

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Son Dakika: Beşiktaş istemişti, Fenerbahçe'yi duyurdular! Gökhan Gönül gitti, Malili geliyor... Transfer Haberleri

Transferde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin futbol hayatını Portekiz'de sürdüren, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Malili sağ bek ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Vitoria Guimaraes forması giyen Falaye Sacko ile ilgilendiğini yazdı. 25 yaşındaki Malili defans oyuncusu Haziran ayında Valentin Rosier'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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Belçika'dan talipleri var

Portekiz'in önde gelen basın organı A Bola'nın haberine göre, sarı lacivertliler bonservisi Vitoria Guimaraes'de bulunan 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini iddia etti. Geçmişinde Sint-Truiden formasıyla Belçika geçmişi de bulunan Sacko, Belçika ekipleri Anderlecht, Club Brugge ve Genk'in de gündeminde yer alıyor. Haberde Fenerbahçe'nin Belçika ekipleriyle mücadele ettiği belirtildi.

Oyuncunun piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

Son Dakika: Beşiktaş istemişti, Fenerbahçeyi duyurdular Gökhan Gönül gitti, Malili geliyor... Transfer Haberleri

Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti

Falaye Sacko, Haziran ayında Valentin Rosier'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. 2018 yılından beri bonservisi Portekiz ekibi Guimaraes'te bulunan Malili sağ bek, geçtiğimiz sezon toplam 30 maçta forma giydi.

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