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Futbol
Haber Giriş: 08.07.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş İspanya'da kamp yapacak! 3 hazırlık maçı...

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Son dakika: Beşiktaş İspanya'da kamp yapacak! 3 hazırlık maçı...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, İspanya'nın Alicante şehrinde yapacağı kampın detaylarını açıkladı.

Beşiktaş, Alicante'de 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği kampta 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Maçların tamamı La Nucia Stadyumunda oynanacak olup karşılaşmalar İspanya Yerel Saatine göre 19:00’da başlayacak.

Hazırlık maçlarındaki rakipler ve maçların tarihleri şu şekilde:

27 Temmuz: Beşiktaş - Real Mallorca
31 Temmuz: Beşiktaş - Levante
4 Ağustos: Beşiktaş - Getafe

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