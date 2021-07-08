Son dakika: Beşiktaş İspanya'da kamp yapacak! 3 hazırlık maçı...
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, İspanya'nın Alicante şehrinde yapacağı kampın detaylarını açıkladı.
Beşiktaş, Alicante'de 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği kampta 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.
Maçların tamamı La Nucia Stadyumunda oynanacak olup karşılaşmalar İspanya Yerel Saatine göre 19:00’da başlayacak.
Hazırlık maçlarındaki rakipler ve maçların tarihleri şu şekilde:
27 Temmuz: Beşiktaş - Real Mallorca
31 Temmuz: Beşiktaş - Levante
4 Ağustos: Beşiktaş - Getafe