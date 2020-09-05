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Haber Giriş: 05.09.2020 - 09:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Hatayspor'a gönderiyor

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Son Dakika | Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Hatayspor'a gönderiyor
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Beşiktaş'ın gözden çıkardığı 28 yaşındaki stoper Nicolas Isimat-Mirin, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor yolunda. Siyah Beyazlı ekibin Guadeloupe asıllı Fransız futbolcunun kiralanması için Hatayspor’la anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.

Beşiktaş yönetimi, kadroda düşünülmeyen isimleri göndermenin yollarını arıyor. Bu doğrultuda çalışmalar devam ederken, ortaya sürpriz bir iddia atıldı. TRT Spor'un haberine göre, yeni sezon planlaması doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'a kiralanıyor.

Mirin transferi için Beşiktaş ile Hatayspor’un anlaşma aşamasına geldiği ve oyuncunun 1.3 milyon euroluk maaşının iki kulübün yarı yarıya ödeyeceği aktarıldı.

Isimat-Mirin, geçtiğimiz sezonun başında Toulouse’a kiralanmıştı. Fransa'da beklenen etkiyi gösteremeyen 28 yaşındaki futbolcu, 16 karşılaşmada süre alıp 1 gollük performans sergilemişti.

 

Son Dakika | Beşiktaş, Isimat-Mirini Hatayspora gönderiyor

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