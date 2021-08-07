Son Dakika: Beşiktaş ile Leicester City arasında kıran kırana Rachid Ghezzal pazarlığı

Spor Servisi - Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla takımda görmek istediği Rachid Ghezzal için çalışmalarını hızlandırdı.

Geçen sezon Leicester’dan kiralanan Cezayirli, Süper Lig’in asist kralı olmuştu. Oyuncunun bonservisini almak için harekete geçen siyah

beyazlılar, bir ara G.Saray ile yarışsa da geçtiğimiz haftalarda futbolcu ve menajeri ile prensip anlaşmasına varmıştı.

‘OYNAYACAKSAM KALAYIM YOKSA...’

Ghezzal, yıllığı 3 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşmeye ‘Evet’ diyince Beşiktaş, Leicester’ın kapısını çaldı.

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın yer aldığı görüşmelerde İngilizler 4 milyon Euro isterken Kocadağ “2.5 milyon Euro verebiliriz” dedi.

Ghezzal ise “Eğer oynayacaksam kalayım ama başka bir kulübe transferim mümkün olmaz. Bunu bilin” diye konuştu.

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