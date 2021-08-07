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GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş ile Leicester City arasında kıran kırana Rachid Ghezzal pazarlığı
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Futbol
Haber Giriş: 07.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş ile Leicester City arasında kıran kırana Rachid Ghezzal pazarlığı

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Leicester City, Rachid Ghezzal için 4 milyon Euro istedi, Beşiktaş ‘en fazla 2.5 milyon veririz’ dedi. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ghezzal’i bonservisiyle almak isteyen, futbolcuyla el sıkışan Beşiktaş, görüşmelerini sıklaştırdı. Ghezzal de kulübüne rest çekerek “Başka kulübe gitmem” dedi.

Spor Servisi - Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla takımda görmek istediği Rachid Ghezzal için çalışmalarını hızlandırdı.

Geçen sezon Leicester’dan kiralanan Cezayirli, Süper Lig’in asist kralı olmuştu. Oyuncunun bonservisini almak için harekete geçen siyah
beyazlılar, bir ara G.Saray ile yarışsa da geçtiğimiz haftalarda futbolcu ve menajeri ile prensip anlaşmasına varmıştı.

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‘OYNAYACAKSAM KALAYIM YOKSA...’

Ghezzal, yıllığı 3 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşmeye ‘Evet’ diyince Beşiktaş, Leicester’ın kapısını çaldı.

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın yer aldığı görüşmelerde İngilizler 4 milyon Euro isterken Kocadağ “2.5 milyon Euro verebiliriz” dedi.

Ghezzal ise “Eğer oynayacaksam kalayım ama başka bir kulübe transferim mümkün olmaz. Bunu bilin” diye konuştu.

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Son Dakika: Beşiktaş ile Leicester City arasında kıran kırana Rachid Ghezzal pazarlığı

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