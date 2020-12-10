Son Dakika | Beşiktaş ile Dorukhan Toköz görüşmelerinde flaş gelişme! Teklif...

Beşiktaş'ta gözler Dorukhan Toköz ile yapılacak olan görüşmeye çevrildi. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta başında yönetimle son kez masaya oturacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Dorukhan'la yüzde 90 anlaştıklarını söyledi ancak 350 bin euro'ya oynayan Dorukhan'ın istediği senelik 1.5 milyon euro ile yönetimin tüm zorlamalara rağmen yükseldiği 900 bin euro arasında hala 600 bin euro'luk fark var.

1.2 MİLYON EURO'YA İNDİ



Dorukhan son görüşmede Fenerbahçe'nin Ozan'a ve Mert Hakan'a 2 milyon euro civarında verdiği, G.Saray'ın Belhanda'ya 2.5 milyon euro, Emre Akbaba'ya yaklaşık 2 milyon euro ödediği ortamda kendisinin istediği 1.5 milyon euro'nun hiç de fazla olmadığını iddia etti.

Dorukhan'ın 1.2 milyon euro'ya inmeye hazır olduğu ifade edilirken, taraflar hafta başında yeniden bir araya gelecekler. Bu görüşme sonrasında Dorukhan Toköz'e ya imza attırılacak ya da veda edilecek.

OLUMLU-OLUMSUZ SONLANACAK



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dorukhan'ın kendilerine Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylediğini belirten Kocadağ; "Dorukhan ile sürekli görüşüyoruz. Bu konuyu çözeceğiz. Dorukhan'ın samimi olduğuna inanmak istiyoruz. Olumlu ya da olumsuz bu konu sonlanacak." dedi. (Sabah)