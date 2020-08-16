Son Dakika | Beşiktaş ile anlaşan Bernard Mensah, Kayserispor'a veda etti!
Beşiktaş'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Bernard Mensah, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah'tan veda mesajı geldi. Ganalı futbolcu, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile fotoğrafını paylaşıp ''Teşekkürler anne'' sözlerini kullandı.
Beşiktaş'ın transferi için Kayserispor ile anlaşmaya vardığı Bernard Mensah bu akşam İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, bu akşam saat 22.15'te İstanbul'da olacak. Mensah'ın transferinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor...
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle