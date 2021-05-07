Son Dakika: Beşiktaş için transfer iddiası 23'lük stoper Pape Alioune Ndiaye

Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Vorskla Poltava'da forma giyen Pape Alioune Ndiaye ile ilgilendiği iddia ediliyor. Football365'in haberine göre siyah beyazlılar, Ukrayna ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Pape-Alioune Ndiaye'yi listesine ekledi.

Habere göre Fransa'dan Lens ve Portekiz'den Braga takımı da bu oyuncuyla sıcak temasta. Pape Alioune Ndiaye, bu sezon Ukrayna'da Vorskla Poltava formasıyla 23 maça çıktı.

Pape Alioune Ndiaye kimdir?

23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoper Pape Alioune Ndiaye stoper, ön libero ve merkez orta sahada oynayabiliyor. Genç oyuncu, bir dönem Bologna ve Bari altyapılarında top koşturdu. Ndiaye son olarak İspanya'da Lorca Deportiva takımından Ukrayna'ya transfer olmuştu.