Son dakika: Beşiktaş için müthiş transfer iddiası! Sörloth, Ferdi Kadıoğlu, Halil Dervişoğlu, Talisca...

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Yeni sezona 3 kulvarda da başarı hedefiyle giren Siyah-Beyazlılar, çalkantılı geçen bir dönem sonrasında önce Avrupa defterini kapatmış ardından ligdeki şansını da mucizelere bırakmıştı. Şu anda en büyük hedef olarak Türkiye Kupası’nı gören ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Beşiktaş, diğer yandan yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı. Sezon sonunda en az 10 tane futbolcusuyla yollarını ayıracak olan yönetim, maaş bütçesini 35 milyon Euro seviyesinden 20 milyon Euro’nun altına indirecek. Bundan dolayı transferde geniş bir hareket alanı yakalayacak olan idareciler, ilk bombayı Gedson Fernandes’le patlatmalarının ardından şova devam etmek amacında... Fanatik'te yer alan bomba transfer haberinin detayları şu şekilde:

Gedson’la başladı, devamı gelecek

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Galatasaray’ın uzun süredir istediği ancak transferini finalize edemediği Portekizli futbolcuyu kadrosuna katıp sezon sonuna kadar da Rizespor’a kiralanmasını sağlayan Beşiktaş; Çin ve Arap kulüplerinin radarınında bulunan Alex Teixeira’nın sezon sonunda ayrılması halinde Al Nasrr’da forma giyen eski oyuncusu Anderson Talisca için gaza basacak.

Everton’daki kontratı sezon sonunda bitecek olan A Milli golcü Cenk Tosun da listenin üst sıralarında yer alıyor. Kadrosunda büyük bir yapılanmaya gidecek olan Kara Kartal’da yönetim, 3 büyük rakibini de ilgilendiren isimler için de takipte bulunuyor.

Sörloth harekatı!

Trabzonspor formasıyla 2019-20 sezonunda ortaya koyduğu muhteşem performansın ardından adeta küllerinden yeniden doğan Alexander Sörloth, kulübü Crystal Palace’tan Almanya Bundesliga devi RB Leipzig’e 20 milyon Euro’ya satılmıştı. Sonrasında sezon başında 2 milyon Euro kiralama bedeliyle Sociedad’a geçiş yapan 26 yaşındaki forvet, burada 29 maçta 5 gollük performans ortaya koyup beklentilerin altında kaldı. Sociedad, 31 Mayıs’a kadar 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan oyuncunun bu maddesini kullanmayı planlamıyor. Bu gelişmelerin ardından yıldız isimle temas kuran Beşiktaş Yönetimi, sezon sonu için oyuncuyla menaceri aracılığıyla görüşüyor. Sözleşmesindeki özel madde sebebiyle Türkiye’ye dönerse önceliğin Trabzonspor’da olmasından dolayı Kartal, oyuncu ve kulübü Leipzig’le anlaşırsa Trabzon’un da onayını almak zorunda.

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Ferdi’ye yakın ilgi

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya olumlu baktığını belirtmesine rağmen imzaların bir türlü atılmaması sonrasında devreye Beşiktaş girdi. Kulübüyle sözleşmesi birkaç ay sonra bitecek olan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için sürece dahil olan Siyah-Beyazlılar, eğer oyuncu Fenerbahçe’yle anlaşma sağlayamazsa kulübün kapılarını sonuna kadar açacak. Sarı-Lacivertliler’e transferi öncesinde Hollanda ekibi Nijmegen’de oynarken de Kara Kartal’ın gündemine gelen ancak kulüplerin anlaşamamasının ardından 1 sezon sonra Fenerbahçe’ye geçiş yapan başarılı oyuncuya; Başakşehir ve Galatasaray’ın da talip olduğu bildirildi.

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Halil için umutlar büyük

Sezon başında Galatasaray’ın İngiltere Premier Lig ekibi Brentford’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılı formayla başarılı bir dönem geçirmiyor. Takımın genel havasının negatif olması sebebiyle etkisiz kalan 22 yaşındaki golcü de Kara Kartal’ın radarına girdi. Bu sezon Cim Bom’da 25 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan A Milli futbolcudan oldukça umutlu olan Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda Halil’e Beşiktaş forması giydirmeyi amaçlıyor. Ancak Kara Kartal, bu transferde de öncelikle Galatasaray’ın atacağı adımı beklemek durumunda. Sezon başında KAP’a yaptığı bildiride oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmasa da ön alım maddesi ekleten Sarı-Kırmızılılar, eğer genç golcüyü almaz ya da hakkından vazgeçerse futbolcu Beşiktaş’a geçiş yapabilecek.