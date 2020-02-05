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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2020 - 15:26,Son Güncelleme:/

Son dakika Beşiktaş haberleri | İlk görüşme yapıldı! Mircea Lucescu...

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Son dakika Beşiktaş haberleri | İlk görüşme yapıldı! Mircea Lucescu...

Futbol yapılanmasına profesyonelleşerek devam etmek isteyen Beşiktaş'ta sportif direktörlük için girişimler devam ediyor. Yönetimin 1 numaralı adayı Mircea Lucescu.

Takımı Sergen Yalçın'a emanet eden Beşiktaş yönetimi, sportif direktörlük için görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş yönetimin 100'üncü yılda Lucescu - Sergen ikilisinin önderliğinde gelen başarının yeniden yakalanabileceği görüşünde birleştiği öğrenildi.

Geçen hafta Romanya’da Mircea Lucescu ile bir araya gelen Beşiktaş yönetimin, ilk temasları olumlu geçti. Siyah beyazlılar, düşünmek için süre isteyen tecrübeli futbol adamıyla önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

Beşiktaş yönetimi, futbolla alakalı alınacak kararlardan, transferlere kadar bir çok konuda yetkiyi Lucescu’ya vermek istiyor. (TRT Spor)

Son dakika Beşiktaş haberleri | İlk görüşme yapıldı Mircea Lucescu...

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