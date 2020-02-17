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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2020 - 09:24,Son Güncelleme:/

Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşıktaş'ta Mircea Lucescu dosyası rafa kalkıyor

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Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşıktaş'ta Mircea Lucescu dosyası rafa kalkıyor

Beşiktaş'ta Rumen teknik adam Mircea Lucescu için yönetim kurulunda son oylama yapılacak.

İş tanımı net olmayan ve kulübe yeniden yapılanmada yardımcı olması adına göreve getirilmesi düşünülen 74 yaşındaki Rumen teknik adam için bugün son kez yönetim kurulunda oylama yapılacak.

Ancak ilerleyen yaşından dolayı uzun vadeli planlama noktasında sıkıntılar yaşanacağı düşünülen Lucescu için oylamadan olumsuz sonuç çıkması bekleniyor. (Sabah)

Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşıktaşta Mircea Lucescu dosyası rafa kalkıyor


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