Son Dakika Beşiktaş Haberi... Sergen Yalçın için sözleşme açıklaması: 'Hakkını vereceğiz'

Başarılı teknik adam için “Büyük hedefleri olan, çok iyi bir Beşiktaşlı” ifadesini kullanan Kocadağ, şunları söyledi:

PARA OLAYINA HİÇ GİRMEDİ

Sergen Yalçın bu göreve ilk gelirken boş mukaveleye imza attı. Para olayına kesinlikle girmedi. Hocamızla aramızda mali konularda sorun olmaz. Biz zaten kendisine hak ettiği ücreti vereceğiz. Bu şampiyonlukları nasıl kazandığını en iyi biz biliyoruz. Gece gündüz çalıştı, çabaladı. Sergen hocamızla yüzde 90 anlaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili görüşmelere pazartesi günü başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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