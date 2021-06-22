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GeriFutbol Son dakika Beşiktaş haberi... Ahmet Nur Çebi'den flaş tavır! Sergen Yalçın sorusu sonrası...
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Futbol
Haber Giriş: 22.06.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Son dakika Beşiktaş haberi... Ahmet Nur Çebi'den flaş tavır! Sergen Yalçın sorusu sonrası...

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Son dakika Beşiktaş haberi... Ahmet Nur Çebi'den flaş tavır! Sergen Yalçın sorusu sonrası...

Beşiktaş'ta son dakika Sergen Yalçın gelişmesi... Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, yola devam etmeme kararı aldıkları başarılı teknik direktörle ilgili sorulan sorudaki tavrıyla dikkat çekti.

Kulüpler Birliği'nin 6 Temmuz'da yapılacak kongresinde aday olmayacağını duyuran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, yola devam etmeme kararı aldıkları Sergen Yalçın'la ilgili de soru soruldu.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, Kulüpler Birliği ile ilgili olarak "Kulüpler Birliği Başkanlığı görevimden istifa etmedim. 6 Temmuz'da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz'daki genel kurulda aday olmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Çebi, "Sergen Yalçın'la yola devam edecek misiniz?" sorusuna ise yanıt vermezken, bu tavrı şaşkınlık yarattı.

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Son dakika Beşiktaş haberi... Ahmet Nur Çebiden flaş tavır Sergen Yalçın sorusu sonrası...

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