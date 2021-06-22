Son dakika Beşiktaş haberi... Ahmet Nur Çebi'den flaş tavır! Sergen Yalçın sorusu sonrası...

Kulüpler Birliği'nin 6 Temmuz'da yapılacak kongresinde aday olmayacağını duyuran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, yola devam etmeme kararı aldıkları Sergen Yalçın'la ilgili de soru soruldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, Kulüpler Birliği ile ilgili olarak "Kulüpler Birliği Başkanlığı görevimden istifa etmedim. 6 Temmuz'da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz'daki genel kurulda aday olmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Çebi, "Sergen Yalçın'la yola devam edecek misiniz?" sorusuna ise yanıt vermezken, bu tavrı şaşkınlık yarattı.

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