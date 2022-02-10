Son Dakika: Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı! Halil Akbunar 'Sus' işareti yaptı ve...

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Göztepe arasındaki mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11’inde 5 değişikliğe giderek Göztepe karşısında takımını sahaya sürdü.

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ÖNDER KARAVELİ'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Karaveli, sakatlığı bulunan Rosier’in yerine Kerem Kalafat’a, Can Bozdoğan’ın yerine Josef’e, Necip Uysal’ın yerine Oğuzhan Özyakup’a, Emirhan İlkhan’ın yerine Ghezzal’a, Batshuayi’nin yerine ise Larin’e 11’de görev verdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Karaveli, savunma dörtlüsünü Kerem Kalafat, Vida, Montero ve Rıdvan’dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup’u sahaya süren Önder Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Teixeira’yı tercih etti. Karaveli’nin gol yollarındaki tercihi ise son haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan Batshuayi’nin yerine Cyle Larin oldu.

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TARTIŞMA SAHADA BAŞLADI, KORİDORDA DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, iki takım oyuncuları soyunma odasına girmeden önce gerginlik yaşadı.

Göztepe kaptanı Halil Akbunar, bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına girerken Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe’ye 'Sus' işareti yaptı. Bu hareket üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı.

Tartışma soyunma odası koridorunda da devam etti. Araya giren futbolcular ve teknik ekip iki ismi sakinleştirdi.

KEREM KALAFAT 419 GÜN SONRA FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş’ta sağ bek Rosier’in sakatlığında mücadeleye ilk 11’de başlayan Kerem Kalafat, 419 gün sonra siyah-beyazlı formayla görev aldı. Son olarak 2019-2020 sezonunda yine Ziraat Türkiye Kupası’nda 24 Erzincanspor ile oynanan karşılaşmada görev alan Kerem Kalafat, bir sonraki sezon Giresunspor’a kiralanmıştı. Bu sezon başında da 2’nci Lig ekiplerinden Uşak Spor’a kiralanan genç sağ bek, devre arası transfer döneminde takıma geri çağırılmıştı. 20 yaşındaki oyuncu, 419 gün sonra yine bir Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş formasıyla sahada yer aldı.

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TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Siyah-beyazlı taraftarlar, Göztepe karşısında takımlarını yalnız bıraktı. Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada tribünlerin büyük kısmı dolarken, Göztepe karşılaşmasında stadyumda büyük boşluklar görüldü. Karşılaşmada 5 bine yakın siyah-beyazlı taraftar, takımlarını destekledi.

AYTAÇ KARA İLK KEZ 11’DE

Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara, ilk kez bir karşılaşmaya 11’de başladı. Süper Lig’in 24’üncü haftasında oynanan Altay karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan tecrübeli orta saha oyuncusu, Göztepe formasıyla ilk kez Beşiktaş’a karşı ilk 11’de görev aldı.