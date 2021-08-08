Son Dakika: Beşiktaş, Ghezzal'ın transferini bitirdi, sıra Luuk De Jong’da

Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş Yönetimi, taraftarların heyecanla beklediği Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, haftalardır süren pazarlıklar sonucunda Cezayirli kanat oyuncusunun menajeri Anoir Fazuli ve Leicester City ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibine bonservis için 3 milyon Euro ödeyecek olan Beşiktaş, futbolcuya da yılda 1.8 milyon Euro garanti para verecek. Transfer görüşmelerini yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ, anlaşma sağlanmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ı telefonla arayarak müjdeli haberi verdi.

Beşiktaş şimdi gözünü santrfora çevirdi. Bu mevki için Sevilla’dan Luuk De Jong’u düşünen siyah beyazlılar, Hollandalı futbolcu ve kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

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