Son Dakika: Beşiktaş Ghezzal'ın alternatifini buldu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdeleri için transfer hamlesi...

Galatasaray'ın Rachid Ghezzal için devreye girmesi ve Cezayirli futbolcunun transferini bitirme noktasına getirmesinin ardından Beşiktaş, alternatif isimlere yönelmeye başladı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak için nabız yokladığı Andriy Yarmolenko ve Galatasaray'ın gündemindeki Rony Lopes için devreye girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; West Ham United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yarmolenko için maliyet araştırması yapan siyah-beyazlılar, uygun bir tablo ile karşılaştı. Buna göre 31 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun 3 yıl için toplam 9 milyon Euro'luk sözleşme istediği ve kulübünün de 2.5 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Beşiktaş ise Ghezzal'a bağlı olarak Yarmolenko'ya 2 yıl için bonuslar dahil 5 milyon Euro öneri götürmeyi planlıyor.

LOPES İÇİN SEVILLA BEKLENİYOR

Sevilla'nın geçen sezon Nice'e kiraladığı Rony Lopes için ise Beşiktaş, İspanyol kulübünün kararına göre hareket edecek. 25 yaşındaki oyuncuyu iki sezon önce 25 milyon Euro'ya alan Sevilla, yüksek bir bonservis beklentisi içinde.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oyuncunun yeniden değerlenebileceğini ifade ederek Sevilla'dan Lopes'i bedava kiralamak istiyor.