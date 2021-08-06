Son Dakika: Beşiktaş - Ghezzal görüşmelerinde son dakika! Anlaşma...

Alex Teixeira'da mutlu sona ulaşan Siyah-Beyazlılar, gözünü Rachid Ghezzal ve Diego Godin' çevirdi. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Cezayirli yıldız, Siyah-Beyazlı yönetime haber gönderdi.

Beşiktaş, Brezilyalı 10 numarasına pazartesi günü kavuşacak. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira'da mutlu sona ulaşırken gözler Ghezzal ile Godin'e çevrilmiş durumda...

Geçen sezon asistleriyle çifte şampiyonlukta pay sahibi olan Cezayirli sağ kanat, Beşiktaş ile Leicester City arasındaki anlaşmayı bekliyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 3 milyon Euro bonservis üzerinden görüşmeler sürerken, İngiliz ekibi bu ücretin 2 milyon Euro'sunu peşin istiyor. Kartal da sponsorla bu sorunu çözmenin peşinde.

GODIN'İN KARARI BEKLENİYOR

Geçen sezon transferin son günü Beşiktaş'a katılan ve evrakları moto kurye ile TFF'ye yetiştirilen Ghezzal'ın Beşiktaş yönetimine haber gönderip, "İlk maçta takımla sahada olmak istiyorum. Lütfen beni yetiştirin" dediği belirtildi.

Stoper içinse Cagliari ile Diego Godin görüşmeleri sürüyor. İtalyan kulübü, 35 yaşındaki Uruguaylı'ya kadroda düşünülmediğini iletti.

Beşiktaş, oyuncuya 1.5 milyon Euro maaş ve 500 bin Euro bonus önermişti. Şimdi Godin'in kararı bekleniyor.

EMRE KOCADAĞ: ŞARTLARI ZORLUYORUZ

Bu arada Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. YouTube'da Aleni TV'ye konuşan Kocadağ, şunları söyledi:

- Santrfor ve sağ kenar alacağız. Orta sahaya da bir tane kreatif oyuncu düşünüyoruz. Belki bir de stoper olabilir. İyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz.

- Ghezzal ile belli bir noktaya geldik. Bu transfer Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda bitecek. Ghezzal da Rosier gibi, 'Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım' dedi. Şartları zorluyoruz.