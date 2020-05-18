Son Dakika | Beşiktaş genç yıldızlarını arıyor!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan ve koordinatör Necmettin Çelikhan ile görüşerek tüm altyapıların raporlarını istedi.

Yeni sezon öncesinde altyapıda yer alan oyuncularla ilgili olumlu düşünceleri olduğunu söyleyen Yalçın, “Yaşı ne olursa olsun, yetenek varsa kadroya almayı düşünüyorum. Tabii ki, belirli testlerden geçireceğiz. Bu oyuncuların istatistiklerini inceledikten sonra kesin kararımı vereceğim” ifadelerini kullandı.

Yalçın, özellikle alt yaş gruplarında milli takımlarda oynayan forvet Oğuzhan Akgün ve 10 numara Emre Yıldız’ı yakın takibe aldı. Bu ikilinin ön plana çıkabileceğini vurgulayan Yalçın ayrıca Ersin Destanoğlu, Atamer Bilgin, Kartal Yılmaz, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Mertcan Açıkgöz, Kaan Kalafat, İlkay İşler ve Alpay Çelebi’nin her geçen gün gelişim kaydettiğini belirtti.

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