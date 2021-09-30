Son Dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği genç yıldız adayını kaptı! Mustafa Sarıgözoğlu maça bile çıktı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 general yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 general yakayı böyle ele verdi#FETÖ
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kâbusun yeni adı: Kovid ağrısıKâbusun yeni adı: Kovid ağrısı#Koronavirus
Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 veya 18 ayda bir aşı..Özlem Türeci duyurdu: Virüs daha yıllarca bizimle,12 veya 18 ayda bir aşı..#Özlem Türeci
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Kutlu ailesi hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözlerKutlu ailesi hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği genç yıldız adayını kaptı! Mustafa Sarıgözoğlu maça bile çıktı...

#Beşiktaş#Transfer#Mustafa Sarıgözoğlu
Son Dakika: Beşiktaş, Galatasarayın istediği genç yıldız adayını kaptı Mustafa Sarıgözoğlu maça bile çıktı...

Futbola Nazilli Belediyespor’un altyapısında başlayıp geçen sezonu İzmir’de Karşıyaka altyapısında geçiren Mustafa Sarıgözoğlu, Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

Haberin Devamı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Nazilli Belediyespor’un altyapısında futbola başlayıp geçen sezonu İzmir’de Karşıyaka altyapısında geçiren genç futbolcu Mustafa Sarıgözoğlu, Süper Lig temsilcisi Beşiktaş’a transfer oldu.

Geçen sezonu Karşıyaka U16 takımında geçiren genç oyuncu, Beşiktaş’ın radarına girdi. Mustafa, altyapı hocalarının tavsiyesiyle-siyah beyazlı ekibin altyapısına transfer oldu.

Kartal’ın U17 takımıyla idmanlara çıkan Mustafa Sarıgözoğlu, siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladı. Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Nazilli Belediyespor olarak sevinçliyiz, gururluyuz. Ülkemizin güzide Süper Lig ekiplerine oyuncu kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Son olarak kulübümüzün alt yapısında yetişen Mustafa Sarıgözolu’nu Beşiktaş’a kazandırdık" dedi.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Haberin Devamı

Öte yandan geçtiğimiz sezon, yerel basın tarafından Galatasaray'ın Mustafa Sarıgözoğlu’na talip olduğu ve sarı - kırmızılıların genç futbolcuyu altyapısına transfer etmek için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Son Dakika: Beşiktaş, Galatasarayın istediği genç yıldız adayını kaptı Mustafa Sarıgözoğlu maça bile çıktı...

Son Dakika: Beşiktaş, Galatasarayın istediği genç yıldız adayını kaptı Mustafa Sarıgözoğlu maça bile çıktı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Mustafa Sarıgözoğlu