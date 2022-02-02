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BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray'Ä±n uzun sÃ¼redir peÅŸinden koÅŸtuÄŸuÂ Gedson Fernandes iÃ§in sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde devreye girdi ve teklifini hem Benfica'ya hem de oyuncuya kabul ettirdi.

Zorunlu satÄ±n alma maddesi nedeniyle Galatasaray ile Benfica arasÄ±nda transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri durma noktasÄ±na gelirken devreye giren siyah beyazlÄ±lar yÄ±ldÄ±z orta saha iÃ§in Portekiz ekibiyle kesin anlaÅŸmaya vardÄ±.

Ä°ÅŸte KAP'a yapÄ±lan aÃ§Ä±klama;

Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulÃ¼bÃ¼ SL Benfica ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur.

RÄ°ZESPOR'A KÄ°RALANACAK

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ Galatasaray'Ä±n da peÅŸinde olduÄŸu Gedson ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalarken yabancÄ± kontenjanÄ± bulunduÄŸu iÃ§in Rizespor ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda bu oyuncu Rizespor'a kiralandÄ±.

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TÃœRKÄ°YE'YE FORMA GÄ°YEREK GELDÄ°

Portekizli futbolcu TÃ¼rkiye'ye Ã‡aykur Rizespor formasÄ±yla gelirken Karadeniz ekibinin yÃ¶neticileriyle Gedson Fernandes'in fotoÄŸraflarÄ± Ã‡aykur Rizespor tarafÄ±ndan sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Ã‡AYKUR RÄ°ZESPOR'DAN Ä°LK AÃ‡IKLAMA

Karadeniz ekibinin yÃ¶netici Selim SelimoÄŸlu ve Gedson Fernandes, Portekiz yolcuÄŸu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Selim SelimoÄŸlu, "DeÄŸerli Rizesporlular! Hepinizin heyecanla beklediÄŸi Gedson Fernandes transferini ÅŸu anda Barselona HavalimanÄ±nda atacaÄŸÄ±mÄ±z imzayla birlikte yapmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Gedson Fernandes ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n formasÄ±nÄ± giyecek. UmarÄ±m takÄ±mÄ±mÄ±z iÃ§in hayÄ±rlÄ± bir transfer olur" dedi.

Gedson Fernandes ise "Herkese merhaba! Geliyorum. UmarÄ±m birlikte gÃ¼zel zaman geÃ§iririz. YakÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¼zere." ifadelerini kullandÄ±.

BONSERVÄ°S ÃœCRETÄ° 6 MÄ°LYON EURO



23 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ Benfica ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen siyah-beyazlÄ±lar, gelecek sezon iÃ§in transferi bitirdi.

DHA'nÄ±n haberine gÃ¶re; BeÅŸiktaÅŸ, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlÄ±lardan yÄ±llÄ±k 1.3 milyon Euro alacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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GALATASARAY FOTOÄžRAFLARINI SÄ°LDÄ°

Ã–te yandan Gedson Fernandes'in Galatasaray'da oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neme ait paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± silmesi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

BURAK ELMAS'TAN AÃ‡IKLAMA: GEDSON'U Ä°STESEK ALIRDIK

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Burak Elmas, bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Gedson Fernandes'le yaptÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin detaylarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Burak Elmas aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Omar'la birlikte yabancÄ± sayÄ±mÄ±z 15'ti. Antrenmanlarda Ã§ok iyi. HocamÄ±z ondan faydalanmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ancak kÄ±sa sÃ¼rede bazÄ± oyuncularla yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rmamÄ±z gerekiyordu. Yedlin ayrÄ±ldÄ±, Luyindama ayrÄ±ldÄ±. Son dÃ¶nemde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ve Ã§ok konuÅŸulan isimlerden biri de Gedson Fernandes'ti. Biz istediÄŸimiz menajere ulaÅŸÄ±rÄ±z. Oyuncuyu istiyorsak, istediÄŸimiz zaman bulur gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z. Gedson taraftarÄ±n Ã§ok sevdiÄŸi ve daha Ã¶nce takÄ±mda forma giymiÅŸ genÃ§ bir oyuncumuz. SÄ±nÄ±rsÄ±z bir yabancÄ± bir hakkÄ±mÄ±z yok. Benfica Gedson iÃ§in 2 sezonluk 1 milyon euro kira Ã¼creti ve 7.5 milyon euroluk satÄ±n alma opsiyonu istedi. 10 milyonluk teklif gelirse oyuncunun ayrÄ±lacaÄŸÄ± ÅŸekilde teklif verdi. Gedson'u isteseydik alÄ±rdÄ±k ancak Ã¶nceliÄŸimiz olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in almama kararÄ± aldÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

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TAHÄ°R KIRAN'DAN GALATASARAY'A OLAY YARATAN GÃ–NDERME

Karadeniz ekibinin baÅŸkanÄ± Tahir KÄ±ran, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Gedson Fernandes'i transfer edip Ã‡aykur Rizespor'a kiralayacaÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla gÃ¼ndem oldu.

Galatasaray'Ä±n da transfer etmek istediÄŸi Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralayacak olan Ã‡aykur Rizespor'da baÅŸkan KÄ±ran, sosyal medyadan kendi fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Ä°ntikam gÃ¼zel ÅŸey" ÅŸarkÄ±sÄ±yla paylaÅŸtÄ±.

Tahir KÄ±ran yÃ¶netimindeki Ã‡aykur Rizespor, OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan konusunda SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼ple karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti.

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