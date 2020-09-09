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Haber Giriş: 09.09.2020 - 18:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

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Son Dakika | Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
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Kasımpaşa, Trabzonspor, Beşiktaş, D. G. Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray; PFDK'ya sevk edildi.

İşte yapılan açıklama;

Hukuk Müşavirliği'nce 09.09.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 

2- SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 27.08.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü'nün 26.08.2020 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-ANKARA DEMİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 25.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- MENEMENSPOR Kulübü'nün 26.08.2020 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-ANKARA DEMİRSPOR ve 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ALTAY Kulübü'nün 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 31.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÜMRANİYESPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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