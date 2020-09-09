Son Dakika | Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Kasımpaşa, Trabzonspor, Beşiktaş, D. G. Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray; PFDK'ya sevk edildi.
İşte yapılan açıklama;
Hukuk Müşavirliği'nce 09.09.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 27.08.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü'nün 26.08.2020 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-ANKARA DEMİRSPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 25.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR ve 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- MENEMENSPOR Kulübü'nün 26.08.2020 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-ANKARA DEMİRSPOR ve 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR özel müsabakalarındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- ALTAY Kulübü'nün 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 31.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÜMRANİYESPOR özel müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle