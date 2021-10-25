Son Dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

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Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinin Video Yardımcı Hakem Sistemi atamaları belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu akşam 20.00'da Vodane Park'ta oynanacak müsabakanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Erkan Özdamar ve Ceyhun Sesigüzel.

ORTA HAKEM FIRAT AYDINUS

Öte yandan Beşiktaş - Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.