Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek! Ali Şansalan...

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Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbide Aydınus düdük çalacak.

Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: Yasin Kol



23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka

19.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan



24 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus

ALİ ŞANSALAN'A MAÇ VERİLMEDİ! HALİL UMUT MELER DETAYI...

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Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten ve kararlarıyla Fenerbahçe'nin tepkisini çeken Ali Şansalan'a bu hafta maç verilmedi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi olan Halil Umut Meler ise Fenerbahçe'nin bu haftaki Alanyaspor maçını yönetecek.

ALİ PALABIYIK'A DA MAÇ VERİLMEDİ

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında düdük çalan Ali Palabıyık'a da geçen haftanın ardından bu hafta da görev verilmedi.