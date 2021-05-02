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GeriFutbol Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray derbisinde şampiyonluk kupasını kaldıracağına dair haberleri yalanladı
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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray derbisinde şampiyonluk kupasını kaldıracağına dair haberleri yalanladı

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Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray derbisinde şampiyonluk kupasını kaldıracağına dair haberleri yalanladı

Süper Lig'de lider olan ve kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş, gelecek haftaki Galatasaray derbisinde Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kupasını kaldırmak istediğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Takımımızın, Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını TT Stadı’nda kaldırmak amacıyla TFF'ye başvuruda bulunacağımız şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray derbisinde şampiyonluk kupasını kaldıracağına dair haberleri yalanladı

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