Son dakika: Beşiktaş, Galatasaray derbisinde şampiyonluk kupasını kaldıracağına dair haberleri yalanladı
Süper Lig'de lider olan ve kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş, gelecek haftaki Galatasaray derbisinde Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kupasını kaldırmak istediğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Takımımızın, Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını TT Stadı’nda kaldırmak amacıyla TFF'ye başvuruda bulunacağımız şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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