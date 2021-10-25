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Son Dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi! 50 maç sonra...

#Beşiktaş#Galatasaray#Derbi
Son Dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi 50 maç sonra...

Son dakika haberi... Beşiktaş'la Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi, birçok ilki de beraberinde getirdi. Galatasaray 50 maç sonra bir ilki yaşarken, Beşiktaş'ın başarılı yıldızları Cyle Larin ve Umut Meraş da derbideki başarılı futbollarıyla dikkat çektiler...

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Beşiktaş'ın Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk ettiği derbi mücadelesinde birçok ilk yaşandı.

Ev sahibi Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre iki farklı oyuncuyla derbi maça çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan kadroda fazla değişikliğe gitmedi. Yalçın, Avrupa kupası maçında stoperde görevlendirdiği Welinton'u derbi karşılaşmasında yedek soyundurdu.

Canlı Anlatım: Beşiktaş Galatasaray Maçı

İlgili Haber:Canlı Anlatım: Beşiktaş Galatasaray Maçı

Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a şans verdi.

Yalçın, Sporting Lizbon karşısında ilk 11'de forma giyen ama taraftarların tepkisine maruz kalan Fabrice N'Sakala'yı kadroya almadı. Derbi karşılaşmasında bu oyuncunun yerine ise sol bekte Umut Meraş forma giydi.

FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan hafta içi Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Ryan Babel, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti.

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Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne'yi sahaya sürdü.

Galatasaray derbiye, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Babel, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra, Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli oturdu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan ise maç kadrosunda yer almadı.

Son Dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi 50 maç sonra...

VODAFONE PARK'TA İLKLERİN GECESİ

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Vodafone Park'ta birçok ilk yaşandı.

Dakikalar 39'u gösterirken Beşiktaş'a beraberliği getiren golü kafayla kaydeden Cyle Larin, Galatasaray'a 50 maç sonra kafayla gol atan ilk futbolcu oldu.

Larin'den önce sarı-kırmızılılara kafayla gol atan son futbolcu, 2020 Temmuz ayında Göztepe formasıyla Stefano Napoleoni'ydi.

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Cyle Larin ayrıca, kariyerinde ilk kez Galatasaray'a gol atma başarısı gösterdi.

Derbide Fatih Terim ve Sergen Yalçının dikkat çeken görüntüsüDerbide Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın dikkat çeken görüntüsü

UMUT MERAŞ'TAN İLK ASİST

Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Süper Lig'de bu sezon ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta asist yaptı.

Başarılı futbolcu, bu sezonun ilk asistini de yapmış oldu.

BEŞİKTAŞ İLK GOLÜ İLK KEZ YEDİ

Cicaldau'nun 35. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup duruma düşen Beşiktaş, bu sezon Vodafone Park'ta bir ilki yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, sahasında bu sezon oynadığı bir maçta ilk kez ilk golü kalesinde görmüş oldu.

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5 YIL SONRA GOLLE BULUŞTU

Son yıllarda Beşiktaş'a deplasmanda üstünlük kurmakta zorlanan Galatasaray, 5 yıl sonra Vodafone Park'ta gol buldu.

Sarı-kırmızılı takım en son, 2016 Eylül ayında oynanan derbide gol sevinci yaşamıştı.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Derbi

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