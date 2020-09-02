Son Dakika | Beşiktaş, Francisco Montero transferini açıkladı!
Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı ve son görüşmeler için İstanbul'a getirdiği İspanyol stoper Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Francisco Montero transferini resmen duyurdu.
Siyah-beyazlılar, N'Sakala, Welinton ve Mensah transferlerinden sonra bir ismi daha açıkladı.
Beşiktaş, 21 yaşındaki İspanyol stoperi kiralık olarak kadrosuna kattı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır."
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