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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Francisco Montero transferini açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2020 - 19:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Francisco Montero transferini açıkladı!

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Son Dakika | Beşiktaş, Francisco Montero transferini açıkladı!
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Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı ve son görüşmeler için İstanbul'a getirdiği İspanyol stoper Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Francisco Montero transferini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılar, N'Sakala, Welinton ve Mensah transferlerinden sonra bir ismi daha açıkladı.

Beşiktaş, 21 yaşındaki İspanyol stoperi kiralık olarak kadrosuna kattı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır."

Son Dakika | Beşiktaş, Francisco Montero transferini açıkladı

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