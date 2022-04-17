Son Dakika: Beşiktaş forvetini İspanya'da buldu! Sevilla'nın kapısı çalındı ve...

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Yeni teknik direktör Valerien Ismael ile gelecek sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş, transferde önceliğini savunma ve forvete vermişti. Siyah-beyazlılar golcü transferi için harekete geçti.

İlk etapta sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular hakkında rapor hazırlayan İsmael, Hırvat stoper Domagoj Vida’nın mutlaka takımda tutulmasını istemişti. 32 yaşındaki Vida’nın sahadaki başarılı performansının yanı sıra profesyonelliği ile de takıma büyük katkı yaptığını ifade eden Fransız çalıştırıcı, ayrılması durumunda aynı standartlarda oyuncu bulmanın zor olacağını ifade etmişti.

VIDA 2 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol şube sorumlusu emre Kocadağ, İsmael’in bu raporu üzerine Vida ile görüşüp, şartlarını sormuş ve İstanbul'da mutlu olduğunu belirten Hırvat stoper 2 milyon euro maaş istemişti.

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Beşiktaş'ta savunma bölgesinin yapılanmasına dair bu gelişmeler yaşanırken, forvet transferiyle ilgili İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

SEVILLA'NIN KAPISI ÇALINDI

Todofichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş ara transfer döneminde transfer etmeye çok yaklaştığı Luuk de Jong için Sevilla'nın kapısını yeniden çaldı. Siyah-Beyazlılar Hollandalı golcüyü yeni sezonda takıma katmak istiyor.

Haberde ayrıca Luuk de Jong'un beklenenden daha iyi bir performans göstermesine rağmen önümüzdeki sezon Barcelona'da devam etmeyeceği ve Katalan ekibinin futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtilenler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE DE İSTEDİ

Luuk de Jong'un ismi ara transfer döneminde de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak transfer gerçekleşmemişti.

31 yaşındaki Hollandalı golcü bu sezon 24 maçta forma giyerken 7 gol, 1 asistlik performansa imza attı.