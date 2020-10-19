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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, forvet transferini Alan Carvalho ile yapıyor!
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Haber Giriş: 19.10.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, forvet transferini Alan Carvalho ile yapıyor!

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Son Dakika | Beşiktaş, forvet transferini Alan Carvalho ile yapıyor!
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Yaz transfer döneminde hücum hattını istediği kadar güçlendiremeyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Alan Carvalho için Ocak ayında nabız yoklayacak.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaz transfer sezonu döneminde santrfor mevkisinin eksik kaldığını ve ocak ayında santrfor takviyesi yapacaklarını söylemişti. Siyah-Beyazlı yönetimin Brezilyalı Alan Carvalho'yu istediği öğrenildi.

Bonservisi Çin'in Beijing Sinobo Guoan takımında olan ve yine Çin'de Guangzhou'da kiralık oynayan Alan'ın menajeri ile temasa geçildi.

BEŞİKTAŞ'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Alan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, Çin kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifinin sunulacağı ifade edildi. Ücretinin tamamı da karşılanacak. (Takvim)

Son Dakika | Beşiktaş, forvet transferini Alan Carvalho ile yapıyor

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