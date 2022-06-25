Son dakika: Beşiktaş forvet transferinde aday sayısını ikiye düşürdü! Ya Arnautovic ya da Weghorst

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Geçen sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken, teknik direktör Valerien İsmael’in sık sık bitirici bir golcü eksikliğinden yakındığı Beşiktaş’ta yönetim transfer döneminde önceliği bu mevkiye verirken, ince eleyip sık dokuyor. Çalışmalara çok sayıda isimle başlayan siyah beyazlılarda liste iki kişiye indi. Scoutların izlediği ve İsmael’in raporunda belirttiği birçok isimle görüşen yönetim, Wout Weghorst veya Marko Arnautovic’ten birini seçecek. Siyah beyazlılar diğer isimleri elerken, görüşmelerin son derece olumlu geçerken, bu iki isimden hangisinin alınacağını son görüşmeler belirleyecek.

WEGHORST TRANSFERİ SÜRÜNCEMEDE

Bologna’da forma giyen Marko Arnautovic’in ağabeyi Danijel, İstanbul’a gelerek siyah beyazlı yöneticilerle görüştü. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Umut Tahir Güneş ile bir araya gelen Danijel, kardeşinin Bologna’dan ayrılmayı düşündüğünü aktardı. Arnautovic’e Juventus’un da talip olduğu öğrenildi. Beşiktaş’ın sunduğu yıllık 2.7 milyon Euro maaşı kabul eden Weghorst’un ise başka teklifler beklediği, bu nedenle görüşmeleri sürüncemede bıraktığı öğrenildi. Weghorst’a ilk 11 garantisi verildi.

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MERTENS VE PETAGNA SÜRPRiZi

Beşiktaş’ta golcü arayışları için Napoli’de oynayan Dries Mertens ve Andrea Petagna’nın isimleri de ortaya atıldı. İtalyan basını Beşiktaş’ın Petagna’ya ilgisini doğrularken “Yüksek maaş verebilirler ama bonservisini ödeyecek paraları yok” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ın Mertens için de Napoli’nin kapısını çalabileceği belirtildi.

RIDVAN’IN YERİNE TAYFUR BİNGÖL

Beşiktaş, Alanyaspor’dan Tayfur Bingöl’ü listesine aldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin “Bizim planlamamıza göre yaşlı ama gündemimize alabiliriz” demesine karşın Valerien İsmael’in hakkında olumlu rapor verdiği 29 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor’la temasa geçildi. İki kulüp arasındaki ilk görüşmelerde Alanyaspor’un net 2.5 milyon Euro veya Salih Uçan artı 1 milyon Euro istediği öne sürülmüştü. Siyah beyazlıların tecrübeli futbolcu için Alanyaspor’la anlaşma zemini aradığı belirtildi.