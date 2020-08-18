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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Fode Koita için Kasımpaşa'ya transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor
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Haber Giriş: 18.08.2020 - 18:24,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Fode Koita için Kasımpaşa'ya transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor

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Son Dakika | Beşiktaş, Fode Koita için Kasımpaşa'ya transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor
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Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Kasımpaşa'nın golcü ismi Fode Koita oldu.

Beşiktaş'ta forvet transferi için gündeme gelen son isim Fode Koita oldu. Haber Global'in haberine göre Beşiktaş, Fode Koita’yı transfer edebilmek için Kasımpaşa’ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kasımpaşa yönetimini arayarak Koita için bilgi aldığı ifade edildi.

Kasımpaşa, Galatasaray'a giden Fatih Öztürk ve Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam'ı bonservissiz gönderdiğini açıklamıştı.

Fore Koita, bu sezon Kasımpaşa'da çıktığı 24 maçta 12 gol ve 5 asiste imza atmıştı.

Son Dakika | Beşiktaş, Fode Koita için Kasımpaşaya transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor

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