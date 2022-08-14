Son dakika: Beşiktaş fırsat transferi kovalıyor! Mauro Icardi, Idrissa Gueye ve Ander Herrera...

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Geçtiğimiz yıllarda başarıyla uyguladığı ‘sabırlı’ politika sayesinde Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic gibi yıldızları transfer dönemlerinin son günlerinde oldukça düşük maliyetlere kadrosuna katan Beşiktaş, yine aynı stratejide devam ediyor. Gerekirse transferin son günü olan 8 Eylül’e kadar beklemeyi tercih eden başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları bu arada boş durmayıp Avrupa’nın dört bir yanında fırsat transferleri kovalıyor.

İsco’yu istediler ama olmadı

Real Madrid ile yollarını ayıran İsco’yu Sevilla’ya kaptıran siyah beyazlıların gündeminde çok sayıda yıldız futbolcu bulunuyor. Uluslararası oyuncu menajerleri deyim yerindeyse yağmur gibi isim yağdırıyor Beşiktaş yönetimine... Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata da teklif edilen isimler arasında. Teknik direktör Valerien İsmael, İspanyol kanat oyuncusunun transferine onay verdi. Mali şartlarda anlaşma sağlanırsa, Beşiktaş forması giyen dünya yıldızları kervanına Mata da katılacak.

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Rafinha, Ebimbe ve Herrera olabilir

Mata ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş’ın transfer gündemi PSG’den gelen bir haberle daha da hareketlendi. Fransız kulübü, Mauro İcardi, İdrissa Gueye, Ander Herrera, Rafinha, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ve Junior Dina Ebimbe’den, kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Menajerlerin önerdiği bu isimleri araştırmaya başlayan Ahmet Nur Çebi yönetiminin, maliyetleri diğerlerinden daha uygun olan Rafinha, Ebimbe ve Herrera’dan birini ‘son dakika fırsat transferi’ olarak kadroya katması bekleniyor.

"Galatasaray Icardi için Wanda Nara ile defalarca görüştü"

Gomis ve Seferovic'in yanına bir santrfor daha almak isteyen Galatasaray için de Mauro Icardi ismi yazılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde TYC Sports'ta yer alan habere göre Arjantinli futbolcunun eşi ve menajeri Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi konusunda sarı kırmızılı kulübün yetkilileriyle 3 kez görüştü. Kiralık formülü üzerinden gerçekleştirilen görüşmelerde, yıldız oyuncunun maaşının büyük bir bölümünün PSG tarafından ödenmesi masaya yatırıldı.