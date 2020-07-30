Son Dakika | Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Chuba Akpom transferini bitirdi iddiası!

Beşiktaş'ın yeni forveti Chuba Akpom mu olacak? Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng'a veden eden ve yeni forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak PAOK'un Nijerya asıllı İngiliz forveti Chuba Akpom girdi.

İngiliz Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu için PAOK ile el sıkıştı. Siyah beyazlı kulübün Akpom için PAOK'a 2 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Arsenal altyapısında futbola başlayan Akpom, geçen sezon PAOK'ta 24 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist üretmişti.

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