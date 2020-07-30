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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Chuba Akpom transferini bitirdi iddiası!
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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Chuba Akpom transferini bitirdi iddiası!

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Son Dakika | Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Chuba Akpom transferini bitirdi iddiası!
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile de adı geçen Chuba Akpom'u kadrosuna katmaya çok yaklaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın yeni forveti Chuba Akpom mu olacak? Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng'a veden eden ve yeni forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak PAOK'un Nijerya asıllı İngiliz forveti Chuba Akpom girdi.

İngiliz Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu için PAOK ile el sıkıştı. Siyah beyazlı kulübün Akpom için PAOK'a 2 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Arsenal altyapısında futbola başlayan Akpom, geçen sezon PAOK'ta 24 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist üretmişti.

Son Dakika | Beşiktaş, Fenerbahçenin de ilgilendiği Chuba Akpom transferini bitirdi iddiası

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