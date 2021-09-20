Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da sakatlık kabusu! Darbeye bağlı olmamasını uzmanlar nasıl açıklıyor?

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Spor Arena Detay - Süper Lig'de 2021/22 sezonunun ilk 5 haftası geride kalırken, 3 büyüklerde yaşanan sakatlıkların çokluğu dikkat çekti. İlk 5 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, sakatlıklar konusunda en çok zorlanan kulüp oldu.

Son olarak Antalyaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılarda Necip Uysal bir pozisyon esnasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Aynı maçta tecrübeli futbolcu Mehmet Topal da sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Mücadele öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Valentin Rosier de kadrodan çıkarıldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta sakat oyuncu sayısı 8'e yükselirken, bu sakatlıkların birçoğunun darbeye bağlı olmayışı dikkatlerden kaçmadı.

İşte Beşiktaş'taki sakatlıkların detayları;

Domagoj Vida: Yeni Malatyaspor maçında sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

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Welinton: Borussia Dortmund maçında sakatlandı - Darbeye bağlı.

Umut Meraş: Milli Takım antrenmanında sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

Valentin Rosier: Antalyaspor maçı öncesi sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

Necip Uysal: Antalyaspor maçında sakatlandı - Darbeye bağlı.

Mehmet Topal: Antalyaspor maçında sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

Alex Teixeira: Yeni Malatyaspor maçında sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

Kevin N'Koudou: Yeni Malatyaspor maçında sakatlandı - Darbeye bağlı.

FENERBAHÇE'DE DE SIKINTI BÜYÜK

Süper Lig'in bir diğer şampiyonluk adayı Fenerbahçe de, lig ve Avrupa'da yaşadığı yoğun mesaide futbolcularını sık sık sakatlığa kurban verdi.

Tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıkların da birçoğu darbeye bağlı olmadan gerçekleşti.

Fenerbahçe'deki sakatlık raporu şu şekilde;

Serdar Dursun: Adana Demirspor maçında sakatlandı - Darbeye bağlı.

Jose Sosa: Antrenmanda sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

Miha Zajc: Antrenmanda sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

İrfan Can Kahveci: Sivasspor maçında sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

Nazım Sangare: Antrenmanda sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

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Marcel Tisserand: Sivasspor maçında sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

EN AZ SORUN YAŞAYAN TAKIM GALATASARAY

Sakatlıklar konusunda rakiplerine göre daha az sorun yaşayan Galatasaray, sadece 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemiyor.

Galatasaraylı oyuncuların sakatlık durumu şöyle;

Sacha Boey: Antrenmanda sakatlandı - Darbeye bağlı değil.

Barış Alper Yılmaz: Milli Takım'da sakatlandı - Darbeye bağlı.

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Arda Turan: Randers maçında sakatlandı - Darbeye bağlı.

UZMANLARDAN UYARI: DENGE SAĞLANMALI

3 büyük takımda yaşanan sakatlıkların artması ve birçoğunun darbeye bağlı olmaması, antrenman tempolarının yüksekliğini ve yoğun maç takvimini sorgulatırken, uzmanlar bu konuda bir denge sağlanması görüşünü savundu.

Süleyman Arat'a açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı'ndan Uzman Doktor Sertaç Yakal, pandemi döneminde bu tarz sakatlıkların arttığına vurgu yaptı.

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Yakal açıklamasında, "Pandemi döneminde fikstür yoğunluğu, antrenman müsabaka yoğunluğu futbolcular için çok zorlayıcı olmuştu. Ancak bu sezonun başında ortaya çıkan sakatlıkların sebeplerine tek tek bakınca travmatik olmayan sakatlıkların dışındakilere aşırı yükleme veya aşırı yüklemeye fiziksel kapasite eksikliği demek mümkün olabilir. Bu kadar yoğun sakatlık oluyorsa illa ki bir eksiklik veya fazlalık olduğunu düşünmek gerekir. En kestirme çözüm denge sağlanması yönünde olmalıdır. Bunun için antrenman programlarının azaltılabilir, bir süre kondisyon yüklemelerine ağırlık verilebilir." ifadelerini kullanmıştı.