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Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçına deplasman yasağı

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Derbi Yasak
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçına deplasman yasağı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 15:24

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi deplasman yasağı geldi.

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Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınmayacak.

Buna göre misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Beşiktaş Kulübü, derbi biletlernin yarın satışa sunulacağını açıklarken İl Güvenlik Kurulu Kararları'nı da paylaştı.

Fenerbahçe Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararları

- Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.

- 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

- Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.

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DEPLASMAN YASAĞI KALDIRILMIŞTI

TFF, 2022-2023 sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını ilan etmişti.

Konuyla ilgili olarak, "Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi, yüzde 30'a çıkartılmıştır." şeklinde bir açıklama yapılmıştı.

BEŞİKTAŞ, BİLETİLERİ SATIŞA ÇIKARIYOR

Beşiktaş Kulübü, karşılaşmanın biletlerinin, yarın (28 Eylül) saat 10.00’da satışa sunulacağını duyurdu.

Bilet Fiyatları

VIP 100: 4.580TL
VIP 101 - 126: 3.800TL
1. Kategori: 1.540TL
2. Kategori: 1.400TL
3. Kategori: 1.130TL
4. Kategori: 995TL
5. Kategori: 915TL
Kapalı Üst 840TL
6. Kategori: 740TL
7. Kategori: 285TL
8. Kategori: 270TL

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