Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un istediği Kenan Karaman'ın yeni adresini duyurdular!

Spor Arena - Kenan Karaman, 2018 yazında Hoffenheim'dan Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu. Milli futbolcu, sezon sonunda 3 yıldır formasını giydiği Fortuna Düseldorf'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

SÜPER LİG'İN BÜYÜKLERİ PEŞİNDE

Kenan Karaman daha önceki transfer dönemlerinde çok kez Süper Lig'in büyük takımlarının gündemine gelmişti. ;Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, milli futbolcuyu transfer etmek için girişimde bulunsa da sonuç alamamıştı.

GALATASARAY İLE İLGİLİ SORUYA YANIT VERMEMİŞTİ

Kenan Karaman, devre arasında kendisiyle ilgilenen Galatasaray ile ilgili bir maç sonrası gelen soruya; "Bu konuyla ilgili yorum yapamam. Önceliğim Fortuna ile başarılı olmak" demişti.

FENERBAHÇE'NİN EMRE BELÖZOĞLU KOZU

Son dönemde özellikle Galatasaray ile girdiği transfer yarışlarını kazanan Fenerbahçe'de, sportif direktörlük görevindeki Emre Belözoğlu'nun ikna kabiliyetine güveniyor.

Erol Bulut'un ardından takımın başına geçen Belözoğlu, kalan 10 haftadaki skorlar ve ligin sonucuna göre yeniden transfer çalışmalarına başlayacak. Belözoğlu, geçen sezon Milli Takım'da bir süre birlikte oynadığı Kenan Karaman'ı ikna edebileceğini düşünüyor.

TRABZONSPOR İKNA İÇİN YUNUS MALLI'YI KULLANABİLİR

Kenan Karaman ile ilgilenen bir diğer takım olan Trabzonspor, son dönemde 'gurbetçi' oyunculara yönelerek bunu bir transfer politikası haline getirdiğini gösterdi. Bu politika doğrultusunda takıma son olarak katılan Yunus Mallı, Kenan Karaman'ı ikna etme sürecinde etkin rol oynayabilir.

BEŞİKTAŞ'TA HER ŞEY ŞAMPİYONLUĞA BAĞLI

Beşiktaş'ın da sezon başında ve devre arasında Kenan Karaman'ı istediği yönünde haberler çıkmıştı. Şampiyonluk için Galatasaray ve Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete giren ve lider durumda bulunan Beşiktaş, sezon sonunda şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağı için bol alternatifli bir kadro kuracak. Siyah-beyazlı takım, Kenan Karaman ile ilgili kararını sezon sonunda verecek.

ALMAN BASINI: YENİ ADRESİ İTALYA OLACAK

Sezon sonu takımından ayrılacak olan 27 yaşındaki Kenan için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İsmi Süper Lig'in büyük takımlarıyla anılan Kenan Karaman'ın İtalya Serie A'ya gideceği belirtildi. Daha önce Genoa ve Sampdoria gibi kulüplerin Kenan Karaman'ı istediği ortaya çıkmıştı. Son çıkan habere göre devre arasında da Kenan'ı isteyen Genoa'nın görüşmelerde iyi bir yol kaydettiği ve sezon sonu Kenan Karaman'ı kadrosuna katacağı belirtildi.

24 MAÇTA 7 GOL - 2 ASİST

Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren Fortuna'da 24 lig maçına çıktı ve 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

FORTUNA BUNDESLIGA'YA YÜKSELMEK İÇİN SAVAŞIYOR

Fortuna Düsseldorf, 27 haftası geride kalan ligde 43 puanla 5. sırada bulunuyor. İlk iki takımın doğrudan Bundesliga'ya çıkacağı Bundesliga 2'yi üçüncü bitiren takım yükselme play-off'u oynuyor. Lider Bochum 54, ikinci Hamburg 50 ve üçüncü Greuter Fürth'ün 50 puanı bulunuyor.

MİLLİ TAKIM'DA 20 MAÇTA 5 GOL

Kenan Karaman, 2017 yılında Mircea Lucescu tarafından ilk kez Milli Takım kadrosuna alınmıştı. O dönemden bu yana 14 resmi 6 özel olmak üzere 20 maça çıkan 27 yaşındaki Kenan, 5 gol atıp 1 de asist yaparak Ay-yıldızlı formaya katkı yaptı.

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