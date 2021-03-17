Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 21 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa.
Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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