Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden sonra adeta çıldırdı! "Akılalmaz, tekrar izleyin, bu paranın karşılığı bu olmamalı..."

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan kritik mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Derbi yüksek tempo ile başarken henüz 6. dakikada Filip Novak kaydettiği golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Beşiktaş, 9. dakikada Michy Batshuayi ile penaltıdan yararlanamazken 30. dakikada VAR uyarısıyla bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez topun başına geçen Rachid Ghezzal, skoru eşitleyen golü attı ve devreye 1-1 eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise iki takım da pozisyonlardan yararlanamadı ve gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'nin puanı 69 oldu. Beşiktaş ise 55 puana yükseldi.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ DİREKLERİ GEÇEMİYOR

Ayrıca Beşiktaş, 24 kez ile bu sezon Süper Lig'de şutları en fazla direkten dönen takım oldu. Siyah beyazlı ekip, bu sezon en az isabetli pas yaptığı (176) ve en düşük pas yüzdesinde kaldığı (%68) Süper Lig maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİ SÜRÜYOR

Süper Lig'deki son 12 maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (10G 2B), daha uzun bir seriyi en son 2017/18 sezonunda yakaladı . Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 2014/15 sezonundan bu yana 2+ kez ziyaret ettiği 30 stadyum arasında galibiyet alamadığ tek stat Vodafone Park.

TOP OYUNDA AZ KALDI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de topun en düşük süre oyunda kaldığı maçı tamamladı.

NOVAK ÖNE GEÇİRDİ AMA SONRA TARİHE GEÇTİ

Dolmbahçe'de oynanan derbide öne çıkan isim Fenerbahçe'den Filip Novak oldu. Karşılaşmanın 6. dakikasında sarı-lacivertliler öne geçerken golü atan isim Filip Novak'tı. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra Novak, kendi ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti ve Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

Haberin Devamı

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise Filip Novak ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaparken hakem VAR incelemesinin ardından bir kez daha beyaz noktayı gösterdi ve Ghezzal'ın vuruşunda top filelere gitti.

Filip Novak, gol atarak takımını öne geçirdiği maçta iki penaltıya sebebiyet vermiş oldu. Çek futbolcu, Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu. Filip Novak ayrıca Mauricio Lemos'tan (Ekim 2020'de vs Fatih Karagümrük) bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltıya sebebiyet veren ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

BATSHUAYI YİNE KAÇIRDI, MARIO GOMEZ'DEN SONRA BİR İLK

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın 7. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi, vuruştan yararlanamadı. Belçikalı yıldızın, Süper Lig'deki son iki penaltısı direkten dönmüş oldu.

Michy Batshuayi, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda iki penaltı kaçıran ikinci Beşiktaş oyuncusu oldu. Mario Gomez, 2015/2016 sezonunda 3 penaltıdan birini gole çevirebilmişti.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

UĞUR MELEKE: BİR İSKOÇYA 4. KÜME MAÇI KAOSU

Dün dakika 33’tü, ekrana pas istatistiği yansıdı: Beşiktaş 48, Fenerbahçe 68 pas yapmıştı ilk 33 dakikada. Yani ligin iki devi, dakikada toplam 3 buçuk pas ortalamasıyla oynamışlar ilk yarım saati! Stada giden seyirci bilete para veriyor, evinde izleyen Digiturk’e para ödüyor. Bu paranın karşılığı dakikada 3 pas olmamalı.

Haberin Devamı

ANLAYIŞ DEĞİŞMEDİ

Dakikalar ilerledikçe belki pas istatistiği değişti, ama kaos anlayışı değişmedi. Dün iki takımın da maçın herhangi bir anında 5 pas üst üste yaptığını zorlukla hatırlıyorum. Sürekli uzun toplar. Sürekli havada ikili mücadeleler.

TONU İSMAEL BELİRLEDİ

Sürekli itiş-kakış. Eğer seyretmek istediğimiz şey bu olsaydı bir İskoçya dördüncü küme maçı izlerdik. Üzücü gerçekten. Kaosu bir kenara bırakıp sahadaki futbol kırıntılarını yorumlamaya çalışırsak, şöyle bir özet yapabilirim rahatlıkla: Maçın tonunu Valerien İsmael belirledi. Rakip meslektaşını da kendi tonuna uydurdu.

KENAN KARAMAN, FERDİ’YE KARŞI 15 SANTİMLİK BOY AVANTAJINI KULLANDI

Haberin Devamı

Ismael, Beşiktaş’taki ilk 4 maçında 3-4-2-1 formasyonunu kullanmıştı. İki maçtır 3-4-1-2’ye döndü, Ghezzal’i on numaraya çekti. Batshuayi-Larin’i çift santrfor olarak kullanıyor. Hâlâ geriden sürekli uzun vuruyorlar, tamamen çabukluk üzerine kurulu oyunları. Batsman ve Larin iki kanada açılıp uzun metrajlı topları indirmeye çalışıyorlar. Dün o ikilinin dışında sahada uzun opsiyon daha olması, Ismael’in elini güçlendirdi. Ersin-Welinton sürekli sağdaki Kenan’a uzun vurdular. 1,89’luk Kenan, Ferdi’ye karşı 15 santimlik boy avantajını kullanarak birçok top indirdi. Dün Kenan’ın etkinliğinin artıp, Ferdi’nin de daha tedirgin olmasında bu eşleşme sorununun rolü büyüktü. Valerien Ismael’in bu fırsat oyunu büyük maçlara daha uygun. Ancak Giresun-Kayseri tipi kapanan takımlara karşı hâlâ nasıl bir çözüm üreteceğini bilmiyoruz Fransız hocanın.

LARİN-BATSHUAYİ OFSAYTLARI

33’te Larin’in, 39’da da Batshuayi’nin düştüğü ofsaytları tekrar izleyin! 33’te Beşiktaş organize bir hücum gerçekleştiriyor, top Ghezzal’de. Larin’e pası atıyor ancak Kanadalı’nın düştüğü ofsayt akılalmaz! 39’da da geriden atılan bir uzun topta Batshuayi hâlâ yerine dönememiş.

İSMAİL KARTAL DÜN ISMAEL KARTAL’A DÖNÜŞTÜ

Beşiktaş’ın bu spesifik oyununa karşı İsmail Kartal’ın taktiksel olarak nasıl bir yanıt vereceğini merak ediyordum doğrusu. Tabii ki Vodafone Park’ın atmosferinin, Fenerbahçe’nin deplasman hissini en derinde yaşamasının ve sakat sayısının çokluğunun etkisini de yadsımıyorum. Ama İsmail Kartal’ın da dün rakibine uyduğunu ve adeta bir “Ismael Kartal”a dönüştüğünü söyleyebilirim. Dün Fenerbahçe, son iki ayda uyguladığı doğruların birçoğunu sahaya yansıtamadı. Pas serisi yakalayamadı, örerek hücum edemedi, onlar da bir tür fırsat futboluna döndüler dün. En önemlisi de geriden pasla çıkamadılar, sürekli uzun metrajlı vurdu Altay. Altay’ın uzun vurduğu Fenerbahçe ön tarafındaki (Serdar dışındaki) oyuncuların boylarına bakalım: Rossi 170, Mert 174, İrfan 176 santim...

TOPU KALDIRMAMALISINIZ

Serdar’ı da Welinton’un yakın savunması sonucu zaten Altay’ın o uzun vurduğu topların hemen hiçbirini indiremedi sarı lacivertliler. Son iki aydaki o olumlu futbol görüntülerinin de çok uzağında kaldılar haliyle. Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün şunun farkında olması lazım: Rossi-Mert-İrfan’la oynuyorsanız topu yukarı kaldırmamalısınız. Topu yukarı kaldırıyorsanız bu oyuncularla oynamamalısınız.

GERİLMEDEN KULLANILAN PENALTI VURUŞLARI

Dün Beşiktaş iki penaltı kullandı, gerek Batshuayi gerekse Ghezzal çok az gerilerek yaptılar bu atışları. Romario, Messi filan penaltıyı atıyor olsa anlayacağım gerilmemeyi. Ancak Cristiano gerilerek atıyor, Lewandowski gerilerek atıyor, Benzema gerilerek atıyor. Ne hikmetse bizim ligin süper über yıldızları gerilmeye ihtiyaç duymuyorlar. Hadi Ghezzal’i bir derece anlıyorum, Batshuayi’nin gerilmemesi akılalmaz.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ GALİBİYETE DAHA YAKINDI

İlk yarıda tam tabiriyle kıran kıran bir derbi izledik. Telaşlı başlayan Beşiktaş savunması karşısında Fenerbahçe, ilk 6 dakikada 1 pozisyon 1 de gol buldu. Beşiktaş yenik duruma düştükten 2 dakika sonra beraberlik şansını Batshuayi’nin kaçırdığı penaltıyla değerlendiremedi. Belçikalı santrfor aynı Trabzonspor maçında olduğu gibi penaltıyı direğe nişanladı.

EV SAHİBİNİN YÜREKLİ OYUNU FENERBAHÇE’Yİ SİNDİRDİ

Çok da derli toplu görünmeyen Beşiktaş, yürekli ve agresif bir oyunla Fenerbahçe’yi sindirdi. Sahanın her bölgesinde yoğun bir baskı uygulayan siyah beyazlılar, Fenerbahçe’nin pas yapmasına ve çıkmasına izin vermedi. Basit top kayıpları, sert oyun kaliteyi düşürürken yüksek mücadele gücü izleyenleri heyecanlandırdı. Orta alanın merkezinde Josef ile birlikte forma giyen genç Emirhan, top ayağında iken başarılıydı, sert orta saha mücadelesinde de kesinlikle sinmedi.

2’nci yarının başında Larin’in kaçırdığı net gol pozisyonu maçın kırılma anıydı. Emirhan’ın harika pasında Altay ile karşı karşıya kalan Kanadalı cılız bir vuruşla fırsatı değerlendiremedi.

DERBİNİN İKİNCİ YARISINDA OYUNUN TEMPOSU DÜŞTÜ

Pozisyon üretmekte ve rakip ceza alanında etkili olmakta zorlanan Fenerbahçe’de ise teknik direktör İsmail Kartal, maçta hiç etkili olamayan ve çok top kaybı yapan Serdar Dursun’u çok geç oyundan çıkardı. Diğer tarafta Beşiktaş’ta ise özellikle Ghezzal’ın çıkmasından sonra siyah beyazlılar topu rakip yarı alanda tutmakta zorlandı.

İlk yarısında çok fazla aksiyon olan maçın özellikle son yarım saatlik bölümünde tempo iyice düştü. İki teknik adamın da yaptığı değişiklikler beklentileri karşılamadı.

NOVAK KARŞILAŞMAYA NET OLARAK DAMGASINI VURDU

1 gol atıp, 2 penaltıya sebebiyet veren Novak maça damgasını vururken Beşiktaş’ta Josef, Emirhan, Wellinton, Umut ve Kenan maçın iyileriydi; Fenerbahçe’de ise Ferdi, Zajc ve Mert Hakan başarılıydı. Bu sonuçla Beşiktaş, derbide ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında Vodafone Park’taki yenilmezlik unvanını sürdürürken galibiyete daha yakın olan taraftı. Fenerbahçe’de ise İsmail Kartal böylesine zor bir deplasman derbisinden aldığı 1 puan için memnundur.