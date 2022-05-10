Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler'in imza attığı kripto para skandalındaki detay! "Uyanıklık, anlamak mümkün değil, ceza..."

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Spor Toto Süper Lig’de önceki gün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Arda Kardeşler’in maç öncesi para atışını bir kripto parayla yaptığının ortaya çıkması şok etkisi yarattı.

FARKLI TERCiH

Normal şartlarda hakemler için özel hazırlanan bir tarafı top, diğer tarafı saha resimli para kullanması gereken Kardeşler, derbi öncesi farklı bir tercihte bulununca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuyla ilgili soruşturma başlattı.

MHK’NiN HABERi YOK

TFF’den yapılan açıklamada, “Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler’in para atışını TFF ile MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili soruşturma açılmıştır” denildi.

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34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 22, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maç yönetti.

NORMALDE BUNU KULLANMASI GEREKİYOR

Bir tarafı top, bir tarafı saha olan özel para kullanması gereken Arda Kardeşler bunun yerine kripto parayı tercih etti. Şimdi konuyla ilgili TFF’nin soruşturmasının sonucu merakla bekleniyor.

TÜM HAKEMLERE GÖNDERİLDİ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbide yaşanan bitcoin skandalının ardından kura atışlarına standart getirmek adına tüm hakemlere madeni Türk parası kullanılması gerektiğini iletti.

Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan imzasıyla gönderilen e-mail'de, "Değerli hakemlerimiz, maçlarda saha seçimi için yapılan para atışlarında sadece yazı ve tura içeren madeni Türk parası kullanılması gerekmektedir. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim." ifadeleri yer aldı.

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MURAT FEVZİ TANIRLI: MESLEĞİN İTİBARI ZEDELENDİ CEZA ALMASI ŞART

Hakem Arda Kardeşler’in Vodafone Park’taki olayında unutkanlık yok bilakis bilinçli bir hareket var.

Hakemlik, hassasiyetleri, sorumlulukları, gelenekleri olan bir meslektir. Sahada oyun kurallarını uygulamak dışında, saha içi ve dışı davranış sorumlulukları da vardır. FIFA seviyesine ulaşmış, Süper Lig’de derbi yönetme şerefine bu yaşta nail olmuş bir insanın böyle bir olaya imza atmasını anlamak mümkün değil.

ÖNEMLi BiR RiTÜELE SAYGISIZLIK

Bir yüzünde ‘top’, diğer yüzünde ‘kale’ resmi olan o güzelim hakem parası ritüeline de saygısızlık yapılmış olması üzüntü verici. Hakem, seremonide kullanmak üzere top-kale parasını unutmuş olabilir. Ekipten ya da saha komiserinden bozuk para temin edip, “Yazı mı, tura mı?” diye sorduğumuz anlar çok oldu. Hatta nadiren bozuk para da olmadığında, düdüğü bir avucumuza koyarak kaptanlara, “Düdük hangi elimde?” diye sorar, yine kura atışını tamamlardık.

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Tabii ki bunlar, sehven hakem parası unutulduğunda kullanılan naif ve insani yöntemlerdir. Burada bir unutkanlık söz konusu değil, bilakis bilinçli bir hareket var.

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DERBiNiN GURURUNU YAŞAMAK VARKEN

TFF olayla ilgili hızlıca soruşturma başlattı. Hem amacının ne olduğu hem de gizli bir reklam anlaşması yapıp yapmadığı gibi sorular gelecektir. MHK’nın ayrıca ceza yaptırımı da şart. Hakemlerin rüyasını, onbinlerin önünde 4 büyüklerin çimlerine basabilmek süsler. PAF derbilerine bile çıkabilmenin gurur olduğu hakemlik günlerinden gelen birisi olarak, bir Beşiktaş-F. Bahçe maçında düdük çalabilmenin hazzını, onurunu düşünüyorum; bir de seremonide bile ‘uyanıklık’ peşinde koşarak 34 yaşında bu gururun kıymetini, anlayamayan Arda Kardeşler’i. Yazık...