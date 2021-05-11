Son dakika: Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçından sonra olay! Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı

Süper Lig 41. haftasında Fatih Karagümrük’e 2-1 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda hiç ummadığı bir kayıp yaşarken, maçtan sonra büyük gerilim vardı. Beşiktaş’ın Fatih Karagümrük’ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşandı.



Vodafone Park’ta oynanan mücadele sonrası Ghezzal’ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı.

Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi. Ndao’nun Hakan Korkmaz’dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

"Hesap kitap yok! Yenersek şampiyonuz"

Son maçı almaları durumunda şampiyon olacaklarını ve avantajın kendilerinde olduğunu belirten Ghezzal, "Kaybettik bugün. Benim gol atmış olmam hiçbir anlam ifade etmiyor. Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız. Kendimiz ve taraftarımız için her şeyi vereceğiz. Çok da konuşacak bir şey yok. Olay basit. Hesap kitap yok. Yenersek şampiyonuz. Yenip şampiyon olacağız. İnşallah kupada da galip gelip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." dedi.

"Hakem hatalarını konuşmayacağız"

Maçın ardından konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, hakem hatalarına sığınmayacaklarını belirtirken "Az önce hocamızla konuştuk. Oyuncularımızın morali yüksek. Bu işi buraya getiren oyuncular ve teknik ekibin bizim söylediğimiz sözleri yere düşürmeyeceğine inanıyorum. Biz artık hakem hatalarını konuşmayacağız. Bu bahanelerin arkasına saklanmayacağız. Son maç 90 dakika. İnşallah alıp şampiyon olacağız. Bugün olmadı, avantaj bizde, Allah'ın izniyle cumartesi bu takım şampiyon olacak." diye konuştu.

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