Son dakika: Beşiktaş, Dele Alli'yi İstanbul'a getirdi! İşte transferin maliyeti

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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Nijerya asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, İstanbul'a geldi.

Siyah beyazlı ekip oyuncunun kiralık transferi için kulübüyle her konuda anlaşma sağlarken 26 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak, TSİ 01.40 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

TARAFTARLAR COŞKUYLA KARŞILAŞADI

Özel uçakla havalimanına gelen 26 yaşındaki yıldız oyuncuyu bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı. İngiliz futbolcu çiçeklerle karşılanırken kendisini bekleyen taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Alli daha sonra dinlenmek üzere havalimanından kalacağı otele doğru yola çıktı.

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan İngiliz oyuncu, ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

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PÜRÜZLER GİDERİLDİ! İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI...

Geçen hafta gündeme bomba gibi düşen Dele Alli transferi, küçük pürüzler sebebiyle gecikmişti. Everton ile Beşiktaş arasındaki son görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi ve imza aşamasına gelindi. Dele Alli ile anlaşan Beşiktaş, Everton ile de anlaştı. Transferde herhangi bir kiralama maliyeti olmayacak.

Everton, futbolcunun bonservis bedelinin, Ocak 2023’te satın alınması durumunda 6 milyon Euro, Haziran 2023’e ertelenmesi halinde 8 milyon Euro olarak belirledi. Taraflar bu şartlarda anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMESİNDE 10 MİLYON POUND DETAYI

Everton, geçtiğimiz Ocak ayında Dele Alli’yi Tottenham’dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak anlaşma şartlarında, yıldız futbolcunun 20 maça çıkmasının ardından 10 milyon Pound’luk ödeme yapılacağı maddesi yer alıyordu. 26 yaşındaki futbolcu Everton formasıyla 13 maçta oynadı. Maviler, Alli’yi Beşiktaş’a kiralayarak en azından bu sezon 10 milyon Pound ödemekten kaçınmış olacak.

FRANK LAMPARD DA TRANSFERİ DOĞRULADI

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Bu sezonun ilk iki maçında toplam 38 dakika süre alan Dele Alli, 3. haftada oynanan Nottingham Forest maçında kadroya alınmış ancak süre bulamamıştı. 26 yaşındaki oyuncu İngiltere Lig Kupası'nda dün oynanan Fleetwood maçının kadrosuna alınmadı.

Everton menajeri Frank Lampard, Dele Alli'nin kadroda olmaması ve Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalar yaptı: Dele Alli Beşiktaş'a transfer olmak üzere. Henüz tam olarak gerçekleşmesi ama anlaşma çok yakın. Bana yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi.