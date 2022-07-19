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Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini KAP'a bildirdi

#Transfer#Emrecan Uzunhan#Beşiktaş
Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan transferini KAPa bildirdi

Beşiktaş, genç stoper Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada; Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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EMRECAN UZUNHAN KİMDİR?

26 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emrecan Uzunhan altyapı kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor'da top koşturdu. Uzunhan profesyonel futbol kariyerine İstanbulspor formasıyla start verdi.

A Takım seviyesinde 25 maçta İstanbulspor'un formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi.

1.89 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 525 bin Euro olarak gösteriliyor.

Sol ayağını etkili kullanan genç savunmacı, 2014-20 yılları arasında İstanbulspor altyapısından top koşturduktan sonra 2020-21 sezonunun başında A Takım kadrosuna yükseldi.

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2020-21 sezonunda fazla forma şansı bulamayan Emrecan, 4 karşılaşmada görev yaparken söz konusu karşılaşmalarda 189 dakika sahada kaldı. 2021-22 sezonunda çıkış yapan genç savunmacı, Süper Lig'e geri dönen İstanbul ekibinin as oyuncularından biri olmayı başardı.

21 maçta 1542 dakika sahada kalan Uzunhan, rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün asistini yapan isim oldu. Play-off etabında 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalmayı başardı.

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#Transfer#Emrecan Uzunhan#Beşiktaş

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