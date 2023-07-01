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Son Dakika: Beşiktaş, Emrecan Bulut transferini resmen duyurdu!

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#Transfer#Beşiktaş#Emre Can
Son Dakika: Beşiktaş, Emrecan Bulut transferini resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 17:20

Beşiktaş, Somaspor'dan Emrecan Bulut'u 4+1 yıllığına kadrosuna kattı.

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Beşiktaş, Somaspor'dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Emrecan Bulut'u 4+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut’un transferi için Somaspor’la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut’la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut’a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

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NWAKAEME'NİN TÜRK VERSİYONU OLAN BİR FUTBOLCU

Somaspor Kulüp Başkanı Mustafa Aydın, Spor Arena'ya yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz Karaköyspor’dan her sene oyuncu alıyoruz. Oraya futbol topu gibi çeşitli spor malzemeleri veriyoruz. Emrecan’dan önce de oyuncu almıştık. O oyuncular da güzel bir gelişim içerisinde. Önümüzdeki yıllarda isimlerini duyarsınız. Emrecan’ın değişik özellikleri olduğu için bu sene çok pik yaptı. Emrecan, daha önce Trabzonspor’da oynayan Anthony Nwakaeme’nin Türk versiyonu. Takımda 9 numarayı başka bir arkadaşı giydiği için ben ona Nwakaeme’nin ilk numarası olan 99 numarayı verdim. Nwakaeme’de ne görüyorsanız hepsi Emrecan’da var. Kuvvetli olduğu için topla beraber 4 kişinin arasına girip çıkabiliyor. Kenardan içeriye doğru girebiliyor ve topu saklayabiliyor. Şutları ve ayak içi vuruşları var. Ben ona Nwakaeme ismini taktığım için Emrecan’ı buralarda herkes bu isimle çağırıyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Emre Can

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