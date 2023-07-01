Son Dakika: Beşiktaş, Emrecan Bulut transferini resmen duyurdu!

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Beşiktaş, Somaspor'dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Emrecan Bulut'u 4+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut’un transferi için Somaspor’la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut’la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut’a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

NWAKAEME'NİN TÜRK VERSİYONU OLAN BİR FUTBOLCU

Somaspor Kulüp Başkanı Mustafa Aydın, Spor Arena'ya yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz Karaköyspor’dan her sene oyuncu alıyoruz. Oraya futbol topu gibi çeşitli spor malzemeleri veriyoruz. Emrecan’dan önce de oyuncu almıştık. O oyuncular da güzel bir gelişim içerisinde. Önümüzdeki yıllarda isimlerini duyarsınız. Emrecan’ın değişik özellikleri olduğu için bu sene çok pik yaptı. Emrecan, daha önce Trabzonspor’da oynayan Anthony Nwakaeme’nin Türk versiyonu. Takımda 9 numarayı başka bir arkadaşı giydiği için ben ona Nwakaeme’nin ilk numarası olan 99 numarayı verdim. Nwakaeme’de ne görüyorsanız hepsi Emrecan’da var. Kuvvetli olduğu için topla beraber 4 kişinin arasına girip çıkabiliyor. Kenardan içeriye doğru girebiliyor ve topu saklayabiliyor. Şutları ve ayak içi vuruşları var. Ben ona Nwakaeme ismini taktığım için Emrecan’ı buralarda herkes bu isimle çağırıyor.

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