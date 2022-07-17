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Son Dakika: Beşiktaş, Emirhan Topçu transferinde mutlu sona yakın!

#Transfer#Emirhan#Beşiktaş
Son Dakika: Beşiktaş, Emirhan Topçu transferinde mutlu sona yakın
İsmail ER

Karadeniz ekibi ile her konuda anlaşan siyah beyazlı ekip genç oyuncuyu 20 Temmuz’da başlayacak İspanya kampına yetiştirmek için transferde son detayları halletmeye çalışıyor.

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Beşiktaş'ta Domagaj Vida’nın takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarını yoğunlaştıran yönetim Romain Saiss’ten sonra Çaykur Rizespor’un gelecek vadeden genç savunmacısı Emirhan Topçu ile el sıkıştı.

Karadeniz ekibi ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar genç oyuncuyu İspanya kampına yetiştirmek için transferde son detayları halletmeye çalışıyor.

GENÇ TAKVİYE DEVAM EDECEK

Kadroya genç oyunculardan takviye yapacaklarını belirten Beşiktaş Spor Direktörü Ceyhun Kazancı, yurt içi ve dışından iki oyuncu daha alabileceklerini ifade etti.

Siyah beyazlılar İstanbulsporlu Emrecan Uzuncan için de temaslarını sürdürürken Romanya’nın Astra Giurgiu takımından 22 yaşındaki merkez orta saha Emir Umit’i takip ettikleri öğrenildi. Bu isimlerin yanı sıra kulübün İsviçre’den 2 önemli yabancı oyuncunun peşinde olduğu ifade edildi.

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#Transfer#Emirhan#Beşiktaş

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