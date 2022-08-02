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Son dakika: Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın yerini Kerem Atakan Kesgin’le doldurmak istiyor | Transfer haberi

#Transfer#Beşiktaş#Kerem Atakan Kesgin
Son dakika: Beşiktaş, Emirhan İlkhanın yerini Kerem Atakan Kesgin’le doldurmak istiyor | Transfer haberi

Beşiktaş’ın gözü Sivassporlu futbolcuda... Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki orta saha için nabız yoklarken, uygun şartların oluşması durumunda harekete geçilecek.

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Emirhan İlkhan’ı Torino’ya göndermeye hazırlanan Beşiktaş, altyapıdan yetişen genç oyuncunun yerini Sivasspor’da forma giyen 22 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin’le doldurmayı planlıyor.

Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor’un Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı. 22 yaşındaki oyuncu, kariyerine Bucaspor altyapısında başlamış ve daha sonra Göztepe, Sivasspor’da oynamıştı

LiGDE 22 MAÇA ÇIKTI

Kartal’ın gündemindeki Kerem Atakan Kesgin, Süper Lig’de geçen sezon 22 karşılaşmada Sivasspor formasını giydi. 2 gol atan genç futbolcu, bununla beraber 1 de asist yaptı.

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CABRAL YARI FiYATINA BiTEBiLiR

Sporting Lizbon tarafından kadroda düşünülmeyen kanat oyuncusu Cabral için 5 milyon Euro’luk bonservis talep ediliyor. Beşiktaş’ın bu rakamın yanına bile yaklaşmadığı vurgulanırken, buna rağmen “Transfer bitebilir” denildi.

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Beşiktaş, Sporting Lizbon’da forma giyen Jovane Cabral konusunda sona yaklaştı. Portekiz basınından A Bola, konuyla ilgili haberinde, “Türkler, Sporting’in talep ettiği 5 milyon Euro ödemeyi yapmıyor. Ama transferde süreç gelişti. Bu transfer yarı fiyatına bile tamamlanabilir” ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Cabral geçen sezon kiralık oynadığı İtalyan ekibi Lazio’da 4 maçta 1 gol kaydetti. Sporting formasıyla da futbolcu, 17 maçta 3 gollük katkı yaptı. Futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael’in de onay verdiği biliniyor.

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FASSNACHT’I HEDiYE ETMEYiZ

Bu arada Young Boys Sportif Direktörü Steve von Bergen, Beşiktaş’ın istediği Christian Fassnacht ile ilgili olarak konuştu. Von Bergen “Fassnacht’ı kimseye hediye etmeyiz. O bizim için çok önemli bir oyuncu, milli bir oyuncu ve dolayısıyla belli bir değeri var. Tatmin edici bir teklif gelmedi” ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Beşiktaş#Kerem Atakan Kesgin

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