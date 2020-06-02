Son Dakika | Beşiktaş Elneny ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş'ta son dakika... Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den kiralanan Mohamed Elneny, kulüple ayrılık kararı aldı.

Maaş indirimi önerisine olumlu yanaşmayan ve 600 bin Euro’luk alacağının tamamının ödenmesini isteyen Mısırlı ön liberonun bu konuda ısrarcı olduğu kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Elneny’yle de tıpkı Loris Karius’la olduğu gibi erken bir ayrılığın gelebileceği kaydedildi. (Fanatik)

