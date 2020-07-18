Son Dakika 'Beşiktaş, Edwin Gyasi ve Maya Yoshida transferlerini bitirdi' iddiası

Beşiktaş'ın Edwin Gyasi ile kadrosunu güçlendirmesini an meselesi. beIN Sports'un haberine göre, siyah beyazlılar Ganalı futbolcu ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Siyah beyazlıların 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2 +1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanması bekleniyor. Hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çeken futbolcu için teknik heyetin de onay verdiği gelen

haberler arasında.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Daha önce Beşiktaş'ta oynamanın rüya gibi olacağını açıklayan kanat oyuncusu; "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Şu an için transfer hakkında bir şey söyleyemem. Neler olacağını göreceğiz" demişti.

Edwin Gyasi, geçtiğimiz sezon takımı CSKA Sofya ile 22 lig maçına çıktı. Ganalı kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

JAPON STOPER MAYA YOSHIDA İDDİASI

Bu arada Beşiktaş'ın Japon stoper Maya Yoshida ile temas halinde olduğu TRT Spor tarafından iddia edildi. İtalya'da Sampdoria forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Maya Yoshida'nın durumuyla ilgili görüşmeler yapıldığı ve tarafların prensip anlaşması yaptığı iddiası ortaya atıldı.

Bu sezon devre arasında Sampdoria'ya kiralanan ve 9 maça çıkan Japon stoper, sezonun ilk yarısında da Southampton formasını 11 kez giymişti.

31 yaşındaki oyuncu daha önce Avrupa'da Hollanda'nın Venlo takımında oynaduktan sonra uzun süre Southampton kadrosunda bulunan Yoshida'nın Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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