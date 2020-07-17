Son Dakika | Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde sona yaklaştı!
Beşiktaş'ın, Beşiktaş, CSKA Sofya forması giyen Ganalı futbolcu Edwin Gyasi’nin bedelsiz transferinde sona yaklaştığı belirtildi.
Beşiktaş Edwin Gyasi ile kadrosunu güçlendirmesini an meselesi.
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Beşiktaş, Ganalı futbolcu ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Siyah beyazlıların 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı öğrenildi.
Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2 +1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanmadı bekleniyor.
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