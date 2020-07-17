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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde sona yaklaştı!
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Futbol
Haber Giriş: 17.07.2020 - 22:30,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde sona yaklaştı!

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Son Dakika | Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde sona yaklaştı!
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Beşiktaş'ın, Beşiktaş, CSKA Sofya forması giyen Ganalı futbolcu Edwin Gyasi’nin bedelsiz transferinde sona yaklaştığı belirtildi.

Beşiktaş Edwin Gyasi ile kadrosunu güçlendirmesini an meselesi.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Beşiktaş, Ganalı futbolcu ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Siyah beyazlıların 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2 +1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanmadı bekleniyor.

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