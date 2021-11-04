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Son Dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde servet kaybetti

#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Sporting Lizbon
Son Dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Liginde servet kaybetti

Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4. maçtan da puansız ayrılan Beşiktaş, UEFA primlerini yine kasasına koyamadı. Kartal’ın rakiplerine kaptırdığı para ödüllerinin toplamı 11 milyon 200 bin euroya (yaklaşık 125 milyon lira) ulaştı.

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Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 4. haftasında Sporting’e konuk olan Beşiktaş sahadan yenilgiyle ayrılarak yine puanla tanışamadı. Grupta üst üste 4. mağlubiyetini alan siyah-beyazlı temsilcimiz taraftarını bir kez daha hayal kırıklığına uğratırken, 4. maçını da ödülsüz kapattı.

UEFA sezon başında Şampiyonlar Ligi prim sistemini açıklarken, gruplarda tüm takımlara galibiyet başına tam 2.8 milyon euro verileceğini duyurmuştu. Beraberliğin primi ise 930 bin euro olarak belirlenmişti. Borussia Dortmund ve Ajax’a yenildikten sonra Sporting’le üst üste 2 kez karşılaşan Kartal ikinci randevudan da eli boş ayrıldı ve 4. haftayı puansız noktaladı.

Beşiktaş'ın kaybı 11 milyon 200 bin Euro!

Fanatik'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nde şimdiye kadar umduğunu bulamayan Beşiktaş’ın toplam kaybı böylece 11 milyon 200 bin euroya (yaklaşık 125 milyon lira) ulaştı. Siyah-beyazlı takım oynadığı 4 maçta tüm primleri rakiplerine kaptırdı. Borussia Dortmund ve Ajax’a karşı üçer puanın yanı sıra toplam 5,6 milyon euro kaybeden Kartal, Sporting’le oynadığı maçlarda da 5,6 milyon euro ödülün Portekiz temsilcisine gitmesine engel olamadı.

Bu sezon Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi olan Beşiktaş, dev turnuvaya katılım için UEFA’dan 15 milyon euro (yaklaşık 168 milyon lira) ödül almaya hak kazanmıştı. UEFA sezon sonunda naklen yayın ve pazarlama gelirlerini hesaplayarak kulüplere yüklü ödemeler yapacak. Beşiktaş’ın toplam gelirinin sezon sonunda 30 milyon euroya yaklaşması bekleniyor. Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni 24 milyon euro gelirle kapatmıştı.

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#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Sporting Lizbon

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