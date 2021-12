Son Dakika: Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon! Ceza sahasında 11 Fenerbahçeli var ama...

Haberin Devamı

Spor Arena Detay - Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajda kan kaybeden sarı lacivertlip ekip, derbide istatistiksel anlamda taraftarını memnun edemedi.

Beşiktaş karşısında yüzde 41.4 topla oynayan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, kazanılan ikili mücadele yüzdesinde 45.5'te kaldı. Beşiktaş, Kadıköy'de 483 pas ve yüzde 81'lik isabet oranıyla oynarken Fenerbahçe ise 342 pas ve yüzde 76 isabet oranıyla yetindi.

Rakip yarı alandaki başarılı pas yüzdesinde 70.9'a 60.1 Beşiktaş'ın gerisinde kalan sarı lacivertliler, yapılan orta sayısında da üstünlüğü rakibine kaptırdı. Fenerbahçe müsabaka boyunca 12 orta yaparken, Rıdvan Yılmaz'ın ortasında Josef de Souza'nın kafasıyla gol bulan Beşiktaş toplamda 17 orta yaptı.

2014-15'TEN SONRA BİR İLK: KORNER KULLANAMADI

Derbide istatistiksel olarak birçok alanda Beşiktaş'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de en dikkat çekici rakam ise kornerlerde ortaya çıktı. Sarı lacivertli ekip, Beşiktaş'ın 7 kez köşe gönderine gittiği mücadelede hiç korner kullanamadı.

Fenerbahçe böylece, 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez iç sahadaki bir Süper Lig maçında köşe vuruşu kullanamamış oldu.

BEŞİKTAŞ'IN KORNERİNDE 11 FENERBAHÇELİ CEZA SAHASI İÇİNDE AMA...

Beşiktaş karşısında hiç korner kullanamayan Fenerbahçe, siyah beyazlı ekibin kullandığı bir kornerde ceza sahasındaki görüntüsüyle taraftarın tepkisini çekti.

Beşiktaş'ın kullandığı kornerde 11 futbolcusunun tamamı ceza sahası içinde olan sarı lacivertli ekip, yapılan ortada Domagoj Vida'nın rahat şekilde kafa vurmasına engel olamadı.

Fenerbahçe'nin muhtemel bir kontraatak ve dönen toplar için hiçbir oyuncusunu ceza sahası dışında bırakmaması dikkat çekerken, 10'a 4 eşleşme dezavantajına rağmen Hırvat futbolcunun o kalabalık içerisinde mutlak gol pozisyonuna girmesi ciddi bir zaaf olarak yorumlandı.

Aynı pozisyonda sadece 4 Beşiktaşlı futbolcu ceza sahası içinde bulunurken, 4 siyah beyazlı oyuncu ise yayın etrafında pozisyon aldı.

BİREYSEL İSTATİSTİKLERDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

· İSABETLİ ŞUT: Josef De Souza, Serdar Dursun (2/2)

· İSABETLİ PAS SAYISI: Miralem Pjanic (62/70)

· İSABETLİ PAS ORANI: Mert Hakan Yandaş (%100 (14/14)

· ADAM GEÇME: Rachid Ghezzal (4/4)

· TOP KALMA: Rachid Ghezzal (4)

· TOPLA BULUŞMA: Miralem Pjanic (93)

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ TARTIŞMA YARATTI

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Beşiktaş maçının son bölümlerinde yaptığı değişiklikler de tartışma yarattı. Portekizli teknik adam, sarı lacivertli ekibin gole ihtiyacı olan uzatma dakikalarında önce 90+2'de Osayi Samuel'in yerine Nazım Sangare'yi, ardından 90+3. dakikada Attila Szalai'nin yerine Enner Valencia'yı sahaya sürdü.

ATILAN GOLLER TATMİN ETMEDİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki futbolu, alınan 2-2'lik beraberliğe ve atılan 2 gole rağmen futbol otoritelerini memnun etmedi. Mesut Özil'in penaltıdan bulduğu gol ve Mergim Berisha'nın ise Domagoj Vida'nın hatasının devamında Diego Rossi'nin Ersin Destanoğlu'ndan dönen şutunu tamamlayarak kaydettiği skor üretkenlikten uzak bulundu.

VITOR PEREIRA: KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında sahada kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyledi. Pereira'nın bu söylemi, sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Kazanmak için her şeyi yaptık. Sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadılar. Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik. Başkanın, camianın hak ettiği gibi savaştık. Ancak her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek. Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor. İşler istediğiniz gibi gitmediğinde bu tepkilerin normal olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanmak istiyorduk. Futbol böyle, işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Birlik olmamız lazım. Bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Savaşmaya, inanmaya devam etmeliyiz. Eğer bugünkü gibi savaşırsak, kaybettiğimiz puanları mutlaka telafi ederiz.

ÖNDER KARAVELİ: MAÇI KAZANAMASAK DA OYUNU KAZANDIK

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ise Fenerbahçe karşında maçı kazanamadıklarını ancak oyunu kazandıklarını savundu.

Bugün kazanmak için gelmiştik. Bütün planlarımızı kazanmak üstüne yapmıştık. Kazanırken de herkese iyi futbol seyrettirmek istiyorduk. Oyuncularım, onlardan istediğim hemen hemen her şeyi yaptılar diye düşünüyorum. Planladığımız hemen hemen her şey oldu ama maçı kazanmak eksi kaldı. Maçı kazanamasak da oyunu kazanan taraf olduğumuzu düşünüyorum. Oğuzhan, çok kıymetli bir oyuncu. Bu süreyi çoğaltacaktır. Başlangıç oyuncusu olmayı da hak eden bir oyuncu. Böyle bir taraftar grubu ve böyle güçlü bir takımın önünde Beşiktaş ruhuyla oynayan takımıma teşekkür ediyorum. Taraftarın desteğini hissetmek güzel. Bugün stadyumda olmasalar bile onların desteğini hissettik. Manevi güç de önemli. Beşiktaş daha iyilerini yapacaktır. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz.

UĞUR MELEKE: PEREiRA’NIN HAYALiNDEKi GiBiYDi

Dün Fenerbahçe ilk devrede topa %42 sahip oldu. Sadece 124 isabetli pas yaptı. Ama rakibine şutlarda 8-4 üstünlük kurdu. Rakip ceza alanında topla buluşmalarda da 14-8 Fenerbahçe üstündü. Çünkü Beşiktaş sete yerleşti, Fenerbahçe tamamlanamayan hücumlarda fırsatları değerlendirdi. Pereira’nın kafasındaki ideal oyun bu. Topu istemiyor, fırsatı istiyor sadece. Mesut da 15 yıllık harika futbol kariyerinin ardından Pereira ile adeta bir kontratak oyuncusuna dönüştü. Bu tarz maçlarda geçişlerin kilit ismi oluyor. Dünkü geçişlerde hep o vardı başrolde.

KORNER DÖNÜŞLERiNDE FENERBAHÇE

Dünkü maçta Beşiktaş çok sayıda korner kazandı, zaman zaman Vida ve Josef’le etkili de oldular. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira’nın neredeyse ana hücum planı rakiplerinin kornerleri. Dün 37’de Beşiktaş’ın korner dönüşünde Rossi-Mesut pozisyon yarattılar. 42’de yine korner dönüşünde Ersin çıktı, Crespo biraz hızlı olabilse kale o sırada boştu. Dün özetle Beşiktaş köşe atışı kazandığında kenarda Pereira ve ekibi seviniyorlardı belki de.

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE'YE YAKIŞMADI

Bu anlayış 50 bin kişi önünde oynayan ve maçı korner dahi atmadan tamamlayan Fenerbahçe’ye yakışmadı. Sahada futbol oynamaya çalışan taraf Beşiktaş idi ve siyah beyazlılar son dakikada Batshuayi ile kazanma şansını kaçırdı. Şayet Önder Kareveli’nin başlangıç 11’i daha güçlü olsa Beşiktaş’ın derbiden 3 puan ile ayrılması işten bile değildi. Fenerbahçe ise defansif bir mantaliteyle sert bir oyun sergiledi ve 90 dakikayı net gol pozisyonu bulmadan tamamladı.

ERSİN DÜZEN: İŞİN TADI KAÇTI

İşin tadı çok ciddi şekilde kaçtı. Olmaz böyle. Maç önünde de söyledim Vitor Pereira artık resmen dalga geçiyor. Son maçlardaki yaptığı açıklamalarla birlikte bizi gerizekalı, aptal yerine koyuyor. Sen kulübende oturuyorsun, elinde tabletle izliyorsun ama bizde televizyondan izliyoruz, 50 bin taraftar stattan izliyor. Fenerbahçe'nin nasıl oynadığını, ne yaptığını ve onun dışında senin oyuncu değişikliklerini de izliyoruz. Çıldırttı artık beni. 90+2'de Osayi çıkıyor, Sangare giriyor; Szalai çıkıyor, Valencia giriyor. Ondan sonra kazanmak için elimizden gelen gelen her şeyi yaptık diyor. Bu mu kazanmak için her şeyi yapmak? 90+2'de Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaşlı futbolcular zaman geçiriyor diye protesto ediyor. Sen 90+2'de iki oyuncu değişikliği yapıyorsun ve sonra da çıkıp kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık diyorsun. Olacak şey değil ya, ayıptır.

ÖNDER ÖZEN: VITOR PEREIRA'NIN UMRUNDA OLMADI

Fenerbahçe'nin bir misyonu vardır. 5 ayrı skor oynandı sayın Vitor Pereira'nın 65. dakikaya kadar hiçbir tepkisi oluşmadı. 2 defa öne geçti, 2 defa yakalandı. Vitor Pereira, skorda yakalanana kadar yerinden kalkmadı, umurunda olmadı. Tepki göstermedi. Fenerbahçe bu sezon kendi tarihsel kimliğine hiçbir zaman yaklaşmadı. Bu maçlardan birini oynadı yine Fenerbahçe. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı kaybedebilir de ama Fenerbahçe gibi oynamıştır. Kendi tarihsel kimliğiyle oynamıştır. Taraftarlar da bunu içine sindirir. Fenerbahçe 2-1 öndeyken Fenerbahçeli taraftarlar oyuna teknik bir müdahalede bulundu. Şunlar dışarı, bunlar içeri diye... Bunlar memnuyetsizliktir.

METİN TEKİN: FENERBAHÇE İLE VITOR PEREIRA VEDALAŞIYORMUŞ GİBİ

Maç öncesinde de ifade etmiştim. Fenerbahçe ile Vitor Pereira ile vedalaşıyormuş gibi. Pereira da bunun farkındaymış gibi bir oyun anlayışı, kadro var diye söylemiştim. Oyun seçimi de öyle oldu. Pereira, yine kendi inandığı şekilde oynadı. Kendi sahasında olmasına rağmen bekleyen, hızlı çıkmaya çalışan bir oyun oynadı. Fenerbahçe, oyunu ele almayı değil, sonucu ele almaya çalıştı. Bu, bütün maç boyunda devam etti.

TÜMER METİN: SONRADAN OYUNA GİRENLERİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Fenerbahçe'nin onuru, savaşması Pereira'nın eline kalmaz. Arkadaşım sen bugün var, yarın yoksun. Fenerbahçe 110 120 yıllık çınar. Fenerbahçe'yi onurlandırmak sana kalmaz. Sen bugün elçisin burada. Başarırsan karşılığını alacaksın, başaramazsan da gideceksin. Fenerbahçeliler neden Fenerbahçe'y e gönül verdiğini anlatmalı. 103 gollü şampiyonluk neden anlatılıyor? 2 gol yerse 3. golü atabilir diye. Sezon başından beri Pereira'yı eleştirirken kendimizi de tutarak 'çalışıyor, deniyor' falan diyorduk. Rakibe de 1 tane pozisyon vermezsin mücadeleni ön plana koyarak ona bir şey demem ama öyle bir şey yok. Bir şey üretmeden 2 gol atıyorsun, 2 tane de savunma oyuncusundan gol yiyorsun. Galatasaray maçından sonra yolları ayırırdım. "Haftayı kurtardı, bir tane akıl yürütme görmedik takım üzerinde. Aynı ezberle bu takımı düşünemezsiniz. Son dakika oyuna giremleri gördünüz mü? Yarın öbür gün ayrılırsa merak ediyorum. Bu kadar zor bir oyun değil bu. İşleri bu kadar karmaşık hale getirmek zor. Zaten oynatabileceğin forvet belli. Sürekli saha kenarında bir not tutma var. Bu notlarda ne yazıyor merak ediyorum. Kadrosunda, İrfan, Mesut, Pelkas, Berisha gibi oyuncularınız var ve maçı korner atmadan tamamlıyorsunuz... Olacak iş değil. Maç başlar gol gelmez, mücadeleniz ön plana çıkar anlarım. Neden İrfan Can diye bağırıyor taraftar. 65. dakikada Gustavo'yu, Muhammed'i Valencia'yı çağırmıyor, insanlar bağırıyor diye İrfan'ı çağırıyor. Neden isyan oluyor tribünden, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden dolayı. Yakışmıyor, yakışmıyor... Bir teknik adamın var, takımın da yıldızları vardır. Bu yıldızlar da dünya klasmanındaysa 1 tanesi mesela, Mesut Özil formayı kapmak için Real Madrid'de Arsenal'de bu çabayı sarf etmedi. Formayı kapabilmek için savaş veriyor adam. Pereira'yı kırabilmek için sırf. Biz neden Pereira'yı sürekli neden yıldızları oynatacak mı diye konuşuyoruz? Hocalığın olaylarından birisi de bunları nasıl eğiteceğim ve nasıl daha iyi antrene ederim olmalı. Yaparsan da çıkıp fayda sağlarsın. Şu maça İrfan Can'la başlamamanın izahı olabilir mi? Pelkas'a ihtiyacın yok mu ben anlamıyorum. Ben fena bir hücum oyuncusu değildim oynarken. Eğer bu izlediğim Fenerbahçe'nin hücumda Pelkas gibi birine ihtiyacı yoksa ben bırakayım, bir daha da futbol izlemeyeyim. Futbol hakkında konuşmayayım. Peki Fenerbahçe'nin Pereira'ya ihityacı var mı? Pereira yüzde 100'ünü de verse Fenerbahçe'ye yetmez."