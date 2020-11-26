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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Gökhan Gönül gelişmesi!
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Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Gökhan Gönül gelişmesi!

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün forma giyip giymeyeceği netleşmedi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Gökhan Gönül, milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maçını kaçırmıştı. Kaptan, kadroda olmamasına rağmen Sivas Belediye mücadelesinde takım otobüsünde yer aldı, maç sonunda soyunma odasında arkadaşlarını kutladı.

Gökhan şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi. Fanatik'in haberine göre tecrübeli sağ bekin sağlık ekibine, “Gerekirse ağrı kesici iğne olurum. Bu maçta mutlaka oynamak istiyorum” dediği öğrenildi.

MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Öte yandan Fotomaç'ın haberinde düz hafif tempoda düz koşulara başladığı belirtilen Gökhan Gönül'ün durumunun maç gününüe kadar takip edileceği ve son kararın o gün verileceği belirtildi.

Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Nazım Sangare'nin oynamayacağı kesinleşmişti. Gönül de yetişmezse bu mevkide mecburen Lemos ya da Ozan Tufan formayı giyecek. Ancak Lemos'un Gençlerbirliği karşılaşmasındaki performansı Erol Bulut'u endişelendiriyor.

Son Dakika | Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçede Gökhan Gönül gelişmesi

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