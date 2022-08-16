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Son dakika: Beşiktaş, Dele Alli'yi kiralamak üzere! Anlaşma sağlandı, yıllık ücreti...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Dele Alli
Son dakika: Beşiktaş, Dele Alliyi kiralamak üzere Anlaşma sağlandı, yıllık ücreti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 18:15

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dele Alli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Siyah beyazlılar, Everton’un İngiliz orta daha oyuncusu Dele Alli’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, ilk 2 haftada 4 puan topladı.

Transfer döneminin kapanmasına 1 aydan az bir süre kala siyah-beyazlılar çalışmalarına da hız verdi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

A Spor'un haberine göre, 10 numara takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, bonservisi Everton'da bulunan orta saha oyuncusu Dele Alli ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Beşiktaş, İngiliz oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro net maaş ödeyecek.

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#Transfer#Beşiktaş#Dele Alli

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